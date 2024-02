En marzo sortearán la ubicación de viviendas en Posadas para los ganadores de la convocatoria 250 que resultaron aptos

El próximo 1 de marzo, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) realizará el primer sorteo de ubicación de las viviendas que tiene en construcción en el Barrio Itaembé Guazú de la Ciudad de Posadas, entre aquellos que resultaron ganadores titulares de la convocatoria 250 y que tras el proceso de evaluación, reunieron los requisitos para esta nueva instancia.

La apertura del llamado Nº 250 estuvo disponible de abril hasta junio del 2023, y en julio del mismo año, se sortearon los cupos de presentación de carpetas de documentos. Ahora se entra en la etapa de los sorteos de ubicación de la mencionada convocatoria, los que se irán dando en forma consecutiva y gradual según el avance de los trabajos en las obras que se construyen en la urbanización Itaembe Guazú, adelantaron desde la Gerencia Social del Instituto.

En este marco, se anunció que el primer sorteo se llevará a cabo el viernes 1 de marzo de 2024, de 11:30 a 12:30 hs. a través de las plataformas del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC), con los bolilleros electrónicos, supervisados por autoridades de ambos organismos, contará con la fiscalización del escribano público y será transmitido en vivo y directo por sus canales streaming, abierto a todo el público.

Carmen Glosnicki de la Gerencia Social del Instituto recordó que la nueva modalidad de adjudicación es a través del sistema de convocatorias que incluye varias etapas. En una primera instancia se sortean los cupos para la presentación de documentaciones en dos categorías: titulares y suplentes, donde cumplido con la presentación de la documentación requerida y previa evaluación, se determina la aptitud de los mismos. Esto permite avanzar a una segunda instancia de sorteo de de ubicación de viviendas y avanzar su posterior visita guiada, hasta llegar a la instancia de adjudicación de la vivienda.

Sobre este proceso, Glosnicki indicó que en el periodo de presentación de documentaciones, desde las Direcciones de Relación con la Comunidad, Trabajo de Campo, Emergencia Social y Adjudicaciones, realizan un denodado trabajo acompañando a las familias en la búsqueda de encontrar soluciones a las distintas dificultades que se presentan.

Agregó que “en ese sentido se brinda asesoramiento a través de las distintas vías de contacto para reunir las condiciones requeridas. No obstante, las familias que no logran cumplir con los requisitos y parámetros establecidos son orientadas para próximas convocatorias”, expresó la trabajadora social, quien además remarcó que el IPRODHA no cuenta con gestores de ninguna índole, siendo todas tramitaciones de carácter personal.

Por su parte, Cristina Lamkoski del sector de Adjudicaciones, manifestó que luego de este sorteo de ubicación los postulantes que resulten sorteados en una vivienda serán nuevamente acompañados y asistidos en grupos de Whatsapp divididos por obras para formalizar, llegado el momento, la generación de las boletas de ahorro previo.

Desde la gestión del IPRODHA indicaron que se continúa en la construcción de la Infraestructura para dotar a las casas en cuestión de los servicios básicos de energía eléctrica, agua potable y cloacas, alumbrado público, gas, redes viales y desagües pluviales, financiadas íntegramente con fondos de Rentas Generales de la Provincia de Misiones.

“De la misma manera se irá trabajando con las convocatorias ubicadas en las localidades del interior de la provincia, a medida que avancen las obras de Infraestructura de servicios”, puntualizó el titular del organismo, Juan Carlos Pereira.