Misiones | Agencias de viajes se reacomodan y aseguran que las ventas se mantienen gracias al turismo emisivo

La empresaria turística Carolina Mazza brindó su perspectiva sobre el panorama actual de las agencias de viajes. En este sentido destacó la estabilidad de aquellas que ya están en funcionamiento y autorizadas por el Ministerio de Turismo. En sus declaraciones, Mazza señaló que, para estas agencias establecidas, los recientes cambios normativos no implican alteraciones significativas en su operativa. En tanto, sostuvo que las ventas se mantienen estables gracias a los viajes al exterior.

La empresaria destacó la importancia de la autorización gubernamental y el respaldo institucional como diferenciadores clave en un mercado que se vislumbra más competitivo con la desregulación del turismo. «Cualquiera podría solo anotarse en impuesto y generar ventas de turismo sin tener las autorizaciones que tenemos nosotros ya de antemano», advirtió.

Asimismo subrayó la relevancia de la elección consciente por parte de los pasajeros al momento de adquirir servicios turísticos, resaltando la confianza y seguridad que ofrecen las agencias establecidas con respaldo gubernamental frente a operadores no regulados.

En cuanto a la operativa de venta, Mazza afirmó que no experimentaron cambios significativos y continúan vendiendo sus paquetes con normalidad. «Nosotros seguimos vendiendo con total normalidad nuestros paquetes, no sentimos ningún impacto con estos cambios», expresó.

Además, Mazza aseguró que siguen cumpliendo con todos los requisitos exigidos por el ente regulador y mantienen sus garantías, lo que les permite operar con seguridad y confianza.

En cuanto a las ventas, aseguró que están en un buen momento, especialmente en lo que respecta a los viajes al exterior. «La verdad que estamos vendiendo muy bien. Tenemos muchísimas salidas grupales, todas con pasajeros, prácticamente todas están saliendo», dijo.

Sin embargo, al abordar el tema de las cuotas, Mazza señaló que en su agencia el Programa Cuota Simple no se observó un impacto significativo en la demanda debido a que las cuotas disponibles no son sin interés y tienen un interés adicional. «No es un gran beneficio. Y no se sintió. La gente no está como loca, así como era con el Pre viaje», comentó.

Por otro lado, Sandra Lezcano, presidenta de la Asociación Misionera de Agencias de Viajes (AMAT), compartió su análisis sobre la situación actual del mercado turístico, señalando que si bien hay consultas y presupuestos, las ventas en general no alcanzaron las expectativas esperadas.

«En general hay muchos presupuestos, pero bajó un poco las ventas, mucha incertidumbre», comentó Lezcano, reflejando la percepción de cierta precaución por parte de los consumidores en medio de un contexto económico complejo.

Asimismo mencionó que, según las indicaciones recibidas en reuniones anteriores, se esperaba un período de incertidumbre desde enero hasta abril, lo que coincide con el análisis de la situación actual del mercado.

«Desde Nación nos dijeron que iba a haber un parate», señaló, destacando la importancia de observar cómo evoluciona la situación en los próximos meses.

A pesar de las dificultades, Lezcano expresó optimismo sobre el trabajo continuo de las agencias de viajes: «A nivel general tenemos ventas, estamos trabajando, estamos cumplimentando todos los servicios por suerte», agregó.

Al abordar el tema de las ventas en comparación con el año anterior, Lezcano mencionó que, si bien hubo una disminución, no fue significativa debido a la lealtad de los clientes existentes. «Las consultas a futuro es lo que piden y bueno, después piden de vuelta y están viendo los precios, pero la gente viaja», explicó.