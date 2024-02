Superclásico: incidentes en las afueras del Monumental con un grupo de hinchas que intentó ingresar sin entradas

Minutos antes del inicio del partido, los efectivos policiales irrumpieron en las zonas aledañas al Monumental.

Cuando restaba menos de una hora para el inicio del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors en el Estadio Mâs Monumental, se vivieron algunos minutos de tensión en las zonas aledañas a la cancha que albergó más de 84 mil espectadores en sus tribunas para este encuentro correspondiente a la 7ª fecha de la Copa de la Liga. La Policía avanzó a pie y con motocicletas, a punto tal que se escucharon algunas detonaciones.

Según pudo saber Infobae, estas escenas de zozobra estuvieron vinculadas a un grupo que intentó ingresar a las tribunas sin entradas, pero no hubo un conflicto emparentado a la interna que vive la Barra del Millonario y despertó todas las alarmas en la previa, decantando en un operativo récord de seguridad. Este suceso terminó con la detención de ocho fanáticos: fue el único incidente que registraron las autoridades durante las horas previas al evento, más allá de que también hubo gente que fue estafada con tickets falsos, pero no que no generó conflicto alguno al tomar conocimiento.

Los primeros informes indican que dos de los aprehendidos intentaron robarle a una persona en Udaondo y Libertador, pero fueron golpeados por hinchas que los descubrieron intentando cometer el ilícito. Mientras que un tercero fue capturado tras golpear a un efectivo en los controles de ingreso.

Hay que tener en cuenta que durante los últimos días los organismos vinculados a la seguridad diagramaron un operativo con 1500 policías afectados a este partido, con la inédita cifra de casi 200 circulando por fuera del tercer anillo de contención, sobre todo en la zona de Figueroa Alcorta y Pampa, donde se reúne la facción oficial de Los Borrachos del Tablón.

Las puertas del Monumental se abrieron cuatro horas antes del comienzo del partido, es decir, a las 13, y se les recomendó a los hinchas llegar con anticipación para que no haya aglomeraciones. Además, se solicitó no acercarse al estadio sin entradas para evitar complicaciones en el ingreso de las personas. Al mismo tiempo, en el Barrio River se cortó el tránsito a partir de las 9 del domingo y sólo pudieron ingresar los residentes por los portones habilitados.

Se decidió que del operativo formen parte efectivos de la Policía de la Ciudad, encargados del programa Tribuna Segura, Agentes de Tránsito, fiscalizadores de Espacio Público e inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Previamente se advirtió que en caso de encontrar alguna persona en una maniobra ilícita, se le haría una contravención y sería incluida en el padrón de Tribuna Segura para evitar que pueda ingresar a los estadios de fútbol.

Para el ingreso se diagramaron cuatro troncales según la ubicación en el estadio y también estuvo disponible el carril familiar, en avenida Del Libertador y Barilari, destinado a menores de edad y a personas con movilidad reducida. Para las tribunas Sívori y Belgrano, se entró por el Puente Labruna y Udaondo, y para la Centenario y San Martín se ingresó por Quinteros y Figueroa Alcorta desde Monroe. El operativo de seguridad finalizará una vez que los planteles, autoridades e hinchas se retiren del estadio.

Boca reaccionó y Medina puso el 1-1 en el Monumental pic.twitter.com/n2Kup9aYiF — misionesonline.net (@misionesonline) February 25, 2024

