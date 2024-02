La diputada Lilia Lemoine propuso dejar de pagarle a docentes y echarlos si reclaman por sus salarios

Ante el llamado a un paro nacional para este lunes 26 por parte del gremio CTERA, al que se adhieren entre otros gremios en Misiones, la UDPM, la diputada nacional libertaria Lilia Lemoine, cuestionó el pago de sueldos y continuidad laboral de los educadores que hagan paro, para pedir mejores salarios.

En el marco de una entrevista televisiva esta semana, la legisladora que ha realizado varias declaraciones polémicas, criticó las medidas de fuerza convocadas por la falta de paritaria nacional y eliminación del Fondo de Incentivo Docente, que significan una disminución importante del sueldo de los docentes, en medio de una crisis inflacionaria que se agudizó en los últimos meses.

«Los maestros ganan lo mismo que ganan un jefe de guardia de hospital», comenzó afirmando la diputada. Después sostuvo: «en cualquier trabajo si vos hacés mal tu trabajo, no cobrás, o te despiden». Y siguió: «si los chicos no aprenden, ¿por qué les vamos a seguir pagando’, durante la cuarentena no hubo clases y cobraron igual».



Con información de: Río Negro.com.ar