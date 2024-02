Se viene el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing: hora, TV, formaciones y todos los detalles

En el marco de la fecha 7 de la Copa de la Liga, Independiente y Racing abrirán la jornada de los clásicos en el estadio Libertadores de América. Sin dudas, un duelo apasionante.

Independiente está puntero en el Grupo A de la Copa de la Liga con 13 puntos en su haber. Hasta el momento, los dirigidos por el Apache ganaron cuatro, empataron uno y perdieron la misma cantidad. Por lo tanto, son los únicos líderes de la tabla de posiciones y se ubican por encima de River, que tiene una unidad menos.

En la previa del encuentro, Carlos Tevez habló en conferencia de prensa. “Le pedimos a la gente que vaya a disfrutar del partido, que vaya con alegría, que nosotros vamos a tratar de darle una alegría. Estamos trabajando para eso”, comentó el entrenador. Y más allá de cómo forme la Academia, contó que su foco está puesto en el funcionamiento propio: «Mi mayor preocupación es que la gente se sienta identificada con el juego, la presión y el carácter del equipo».

El Rojo viene de mostrar un buen funcionamiento ante Rosario Central (1-0) e Instituto (2-0). El equipo ha sido sólido desde el comienzo del año y recibió apenas un gol en seis encuentros. Ahora se medirá con un adversario con mucho potencial ofensivo. «Es importante que venimos de dos victorias, pero esa confianza mal empleada a veces no es buena. Creo que siempre hay que estar alerta y metido, porque jugamos un clásico y son siempre diferentes», expresó el Apache. El DT igual no se confía: “En los clásicos no hay tabla: se juega y se gana».

Por su parte, Racing está sexto en la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa de la Liga con 10 puntos en su haber. Hasta el momento, los dirigidos por Gustavo Costas ganaron tres, empataron dos y perdieron uno. Por lo tanto, se ubican por debajo de Godoy Cruz, Estudiantes, Lanús, Newell’s y Defensa y Justicia.

La buena noticia para Costas es que podrá contar con Juan Fernando Quintero y Roger Martínez. Juanfer seguramente sea del partido en el Libertadores de América, mientras que el 10 podría sumar algunos minutos entrando desde el banco.

Antes del encuentro, Gabriel Arias dialogó con la prensa. El arquero planteó que, más allá de jugar fuera del Cilindro y en un contexto hostil, el respaldo del público en la previa representa una motivación extra: «Todos los clásicos que jugamos de visitante nos han acompañado. Estamos agradecidos por el apoyo de nuestra gente y esperemos terminar el sábado de la mejor manera».

Las probables formaciones para el clásico de Avellaneda

Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Juan Fedorco, Joaquín Laso, Damián Peréz; Iván Marcone, Federico Mancuello, Santiago Toloza o Johnny Quiñónez, Gabriel Neves, Alex Luna; Gabriel Ávalos. DT: Carlos Tevez.

Racing: Gabriel Arias; Tobías Rubio, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Agustín Almendra, Bruno Zuculini, Gabriel Rojas; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Maravilla Martínez. DT: Gustavo Costas.

Hora: 17:00.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Estadio: Libertadores de América.

El historial del clásico de Avellaneda: Independiente vs. Racing

Independiente y Racing se enfrentarán en el Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini este sábado a partir de las 17:00hs. Los números históricos entre ambos equipos suelen generar un poco de confusión, ya que el Rojo siempre recuerda la diferencia que le sacan a su rival en torneos de Liga, donde tiene 23 partidos de ventaja. Independiente se impone 85 a 62, con 68 empates, en 215 encuentros jugados.

Pero el historial general, que incluye copas locales e internacionales, es de 234 juegos. Allí, Independiente también está por encima, aunque su ventaja se ve recortada a 19 duelos de diferencia: ganó 89 veces, con 75 empates y 70 triunfos de la Academia.

