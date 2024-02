El delegado del INADI en Misiones afirma que la decisión de la Nación de cerrar ese organismo no responde a una cuestión económica, sino ideológica

La decisión del Gobierno nacional de cerrar el INADI genera preocupación. En Misiones, su delegado, Jorge Víctor Ríos, sostiene que la medida no responde a razones económicas, sino a motivos ideológicos. A su vez, destaca la importancia del organismo en la defensa de derechos y su labor preventiva en casos de discriminación, y advierte sobre la creciente violencia en discursos públicos, ante lo cual sugiere que el cierre puede ser una estrategia que propicie prácticas más directas y peligrosas.

La decisión del Gobierno nacional de cerrar el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), ratificada este jueves por el vocero presidencial, Manuel Adorni, puso en alerta a los responsables de ese organismo. En Misiones, Jorge Víctor Ríos, delegado provincial del INADI, afirmó que la desaparición del instituto “implicaría la pérdida de derechos para toda la sociedad”, al tiempo que consideró que esa medida responde a una cuestión ideológica y no, como se argumenta desde Nación, a un ajuste presupuestario.

Ríos destacó que aún queda un largo camino por recorrer para el eventual cierre. “El INADI no se cerró, sigue existiendo y va a seguir existiendo en tanto que no se derogue la ley que lo crea. Va a ser difícil cerrar definitivamente el organismo. Sí eventualmente lo harían por un DNU, entiendo que tiene que ser avalado por el Congreso. Es decir, es una institución que tiene sus resguardos institucionales, porque tiene que ver con políticas públicas que incluso responden a compromisos asumidos por nuestro país, a nivel internacional en materia de derechos humanos”, afirmó el delegado.

A su vez, recordó que “el INADI se creó durante el gobierno de Carlos Menem, en el año 1995, después de los dos atentados que tuvimos en nuestro país, en la Embajada de Israel y en la AMIA, que fueron realmente catastróficos, no sólo por la cantidad de muertos sino también por lo que significa como acto de intolerancia religiosa”, y destacó que “el cierre del INADI implicaría la pérdida de derechos para toda la ciudadanía, porque nadie está exento de que en algún momento pueda sufrir algún acto discriminatorio”.

En cuanto a la labor del instituto, subrayó que “viene desarrollando políticas públicas específicas” en los contextos en los que se registran más casos de discriminación, como por ejemplo las escuelas, donde se desarrollan “propuesta de formación para docentes y equipos directivos y en lo que denominamos pedagogías antidiscriminatorias, que no le sirven solamente al equipo docente sino a toda la comunidad educativa, y no solo para detectar un caso de discriminación, sino también para combatirla, para prevenirla, ya que ese es una de los grandes ejes de trabajo del instituto, no sólo recibir denuncias y procesar y actuar una vez que ya se discriminó, sino sobre todo en la prevención”.

Respuesta a las acusaciones

Ríos también se refirió a las acusaciones lanzadas desde el Gobierno de Milei acerca de que el INADI es “un aguantadero de ñoquis del kirchnerismo”, respecto a lo cual puntualizó: “En Misiones somos cuatro personas y las cuatro personas cumplimos los horarios, trabajamos. Yo invito a que la ciudadanía, a quienes están escuchando, puedan entrar a nuestro Instagram, donde pudimos reflejar y plasmar en nuestro perfil parte del trabajo que venimos haciendo, que tiene que ver con acercarnos a las escuelas, acercarnos a los espacios laborales de las empresas que nos invitaron a sensibilizar a su personal”.

“Somos, insisto, cuatro personas para toda una provincia, pero así hemos podido llegar a muchos ámbitos y sobre todo gracias a la articulación con otros organismos del Estado nacional, provincial, municipal; somos cuatro personas que trabajamos, cumplimos horario, y lo pueden ver en el listado”, agregó.

Discursos de odio

El INADI también tiene un observatorio de los discursos que circulan en redes sociales, donde “lo que se ve de manera alarmante es que se ha instalado una modalidad, un tenor de discusión pública que cada vez es más violento; eso es preocupante, realmente preocupante, y hay que trabajar sobre eso”.

Consultado acerca de si desde el Gobierno nacional fomenta ese discurso del odio en las redes, consideró que “apelan a una retórica que es la misma que venía durante la campaña, y eso es preocupante”, por lo que la decisión de cerrar el INADI “puede ser una cuestión de fondo, de decir, vamos a quitar el INADI del medio, que es el que nos puede llegar a molestar para poder hacer este tipo de prácticas más directamente”, y eso “es peligroso, porque genera mucha confrontación social, que es violencia, y la violencia simbólica después se concreta en la violencia física”.

Por todo ello, Ríos señaló que la decisión del Gobierno nacional de cerrar el INADI responde más que a una cuestión presupuestaria, a una cuestión ideológica, “porque si no, no se entiende la lógica”, porque “un organismo que vale tanto por la tarea que hace y que no cuesta casi nada en términos económicos, no tendría lógica eliminarlo; la lógica económica no se sostiene”.

Por último, el delegado en Misiones destacó que ese instituto “no es solamente para el colectivo LGBT, o las personas con discapacidad, o las personas migrantes, es decir, las poblaciones históricamente más vulneradas, sino que es para toda la ciudadanía, y a cualquier persona le puede hacer falta en cualquier momento tener que recurrir al INADI”.