Cantá y bailá en el concierto de Louis Tomlinson en el Estadio Vélez, con el todo resuelto de Misiones Maravilla EVT

Misiones Maravilla EVT dentro de sus paquetes todo resuelto, presenta la oportunidad de asistir a la cita en el estadio Vélez en Buenos Aires para escuchar a Louis Tomlinson, el 18 de mayo del año próximo.

El cantante británico compartirá con sus seguidores las canciones de su segundo disco solista “Faith in the Future World Tour” como así también de sus grandes éxitos. Ya pasó por los escenarios de Europa y Estados Unidos, siempre cautivando multitudes con su impresionante actuación y juegos visuales en una experiencia para disfrutar a pleno de la presentación del ex integrante de One Direction.

Aparte de haber acumulado una impresionante lista de premios, tiene un apartado en el libro Guinness World Records de 2021, por batir el récord del concierto transmitido en vivo más visto de un solista masculino. Como solista, Tomlinson, es reconocido como uno de los artistas más importantes de su generación.

La placa del nuevo disco logra un delicado equilibrio y muestra las multifacéticas

habilidades de Louis como artista, para escribir las letras de los temas con autenticidad y abarcar varios géneros musicales.

Louis Tomlinson en Argentina: contratá el todo resuelto de Misiones Maravilla EVT y bailá al ritmo de sus canciones

El paquete incluye una noche de alojamiento en un hotel céntrico de Buenos Aires, desayuno, entrada seleccionada, traslado ida y vuelta desde el hotel al estadio con guía acompañante. Y pueden consultar por traslado desde distintos puntos de la provincia y del país.

Para mayor información y reservas comunicarse al Whatsapp 3764 131601 o al link

https://wa.link/ngz3o2