Falsas ofertas laborales: “Fui estafada dos veces, la primera vez para ir a trabajar a Brasil y la segunda para la cosecha de uva en Mendoza”, señaló una de las víctimas misioneras

Bajo el pretexto de oportunidades laborales en la cosecha de uva en Mendoza, más de 30 misioneros fueron engañados y ahora se encuentran sin trabajo. La denuncia expuso el modus operandi de los estafadores, quienes se hacen pasar por reclutadores, exigiendo dinero para trámites inexistentes y dejando a las víctimas en la nada.

Mariela – Radio República

Una de las afectadas, Mariela, compartió su experiencia, comentando cómo cayeron en la trampa de falsas ofertas laborales junto a otras personas. “Todo empezó en enero, cuando nos contactaron para ir a Brasil en un grupo. Cuando estaba todo preparado y las valijas ya estaban hechas, fuimos hasta El Soberbio y nunca llegó el hombre que nos iba a llevar”, relató.

Por otra parte, comentó que encontraron una publicación en Facebook que buscaba trabajadores para la cosecha en Mendoza, ofreciendo alojamiento, comida y herramientas. Sin embargo, tras depositar el dinero requerido, el transporte nunca llegó a buscarlos.

“Ellos nos ofrecían un seguro que nosotros teníamos que pagar. Nos decían también que en Brasil daban casa, comida, ropa, daban todas las herramientas para el trabajo. Resulta que cuando depositamos todo, fuimos a la terminal y nunca llegó la combi. Ahí nos dimos cuenta que era una estafa, que se estaban burlando a nosotros”, lamentó la damnificada.

El presunto reclutador, identificado como Facundo Manuel Cortés, se comunicó directamente con Mariela y otras personas, solicitando montos que rondaban entre los 4.000 y los 10.000 pesos. A pesar de la promesa de asegurarles el viaje y el trabajo, las víctimas fueron abandonadas. “Él directamente me llamó a mí y me dijo que para la cosecha de Mendoza estaban buscando gente de Misiones, de San Juan, de Santa Fe”, puntualizó Mariela.

La estafa no solo dejó a personas sin empleo, sino también en dificultades económicas, como el caso de Mariela. “Me quedé con todas las cuentas, me cortaron el internet y no sé si me van a cortar la luz y el agua. Yo tengo dos hijos y uno sabe que no va a poder ir a la escuela, porque no tiene las cosas necesarias”, sostuvo.

Por otro lado, afirmó que no hizo la denuncia a la Policía aunque ella y otros estafados cuentan con pruebas contundentes, incluyendo comprobantes de pago y registros de comunicaciones con los estafadores. En este sentido, señaló: “Fui estafada dos veces y eso es lo que más me duele, son falsos contratistas. La primera vez con el viaje a Brasil y la segunda vez, para la cosecha de uva en Mendoza”, agregó.

En esta misma línea, manifestó que la situación se agrava con la existencia de otros grupos de personas actualmente varadas, como en Alba Posse, víctimas de promesas de trabajo falsas similares.

Para concluir, comentó que los falsos reclutadores continúan publicando avisos laborales en la red. “Ellos cambian la fecha y te dicen que para tal día van a salir las combis. A nosotros nos dio tantas esperanzas, nos convencieron tanto…”, se lamentó Mariela.