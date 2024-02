Una mujer denunció una estafa con su tarjeta de crédito en conocido comercio de Encarnación

Una mujer identificada como Carola B., acudió el miércoles a la Dirección Departamental de Lucha Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros en Encarnación para presentar una denuncia por un presunto caso de estafa del cual habría sido víctima en el Circuito Comercial de Encarnación durante la jornada del martes.

Carola, oriunda de Avellaneda, provincia de Santa Fé, relató que visitó el establecimiento de un conocido comercio, con la intención de comprar bolsos y realizar el pago con tarjeta de crédito. Atraída por los importantes descuentos anunciados, entregó su tarjeta al vendedor. Sin embargo, según la afectada, el vendedor le informó que la tarjeta fue denegada, y al probar con otra, obtuvo la misma respuesta. Ante la situación extraña, decidió abandonar la compra.



Más tarde, Carola descubrió con sorpresa que se habían realizado transacciones no autorizadas por un total de 230.000 pesos, aproximadamente 1.500.000 guaraníes, utilizando su tarjeta, según informó la víctima en diálogo con Itapúa Noticias.

“Me ofrecen dos valijas por ciento monto y me dijo que la oferta era en tarjeta de crédito o débito. Le doy la tarjeta, con mucha confianza, y él pasó la tarjeta sin poner monto ni nada y le saltó que era denegada”, relató la víctima.

Según relata, previamente a realizar la compra en el país vecino acudió a su banco para otorgar los permisos y poder comprar en el extranjero. “Él nunca puso el monto pero sí me extrajo 230.000 pesos de la tarjeta”, dijo.

Continuó señalando “no es la primera vez que vengo, siempre dispongo de mucha confianza. Quiero que esta persona pague lo que hizo”, dijo.

Al respecto de cómo se enteró que fue estafada, la víctima dijo que “la compra se realizó a las cinco de la tarde y a las ocho vi que me faltaba el dinero. Al final no me dieron ningún producto porque me tarjeta estaba denegada”, aportó

Es importante destacar que el presunto propietario del establecimiento, Jorge Gabriel R., ya tuvo enfrentamientos con la justicia en el pasado. En diciembre pasado, fue detenido, y el fiscal Enrique Fornerón solicitó su remisión al Centro de Rehabilitación Social (Cereso). Sin embargo, la justicia le otorgó beneficios, generando controversia en torno a su historial judicial.