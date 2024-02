Inusual tormenta tropical avanza hacia la zona de las playas de Brasil más elegidas por los argentinos

La tormenta tropical Akará se desarrolló frente a las costas del sur de Brasil entre el domingo por la noche y la madrugada del hoy debido al fortalecimiento de un centro de baja presión que antes había pasado por etapas de depresión subtropical y depresión tropical. La agencia meteorológica brasileña Metsul informó que “se trata de uno de los rarísimos episodios de tormenta tropical, etapa anterior a la de huracán en los ciclones tropicales”.

Según los modelos de pronóstico climatológico, Akará continuará por el sureste de Brasil y “permanecerá en mar abierto en todo momento, sin tocar tierra. Aunque el fuerte campo de viento de un ciclón puede extenderse por cientos de kilómetros”, afirmó Metsul.

“Un impacto que se puede sentir en la costa es la agitación del mar con oleaje más alto, pero nada significativo”, agrega la agencia. Otra posibilidad dentro del continente es la generación de lluvias aisladas: “Las bandas de nubes del ciclón pueden traer nubosidad al continente que, al interactuar con el aire cálido, puede provocar lluvias aisladas y ocasionalmente tormentas eléctricas localizadas”.

La última vez que se nombró un ciclón frente a las costas brasileñas fue hace dos años con Yakecan, que a diferencia de Akará, fue clasificada como una tormenta subtropical. Yakecan se movió desde el sur hacia la costa de Río Grande del Sur, causando daños significativos y lamentablemente resultando en la muerte de una persona en Uruguay y otra en Porto Alegre. Además, alrededor de un millón de personas quedaron sin suministro eléctrico en Río Grande del Sur.

⚠️ AVISO | Baixa pressão em médios níveis – sistema distinto da rara tempestade tropical na costa – trará chuva localmente forte a intensa e possíveis temporais isolados no Sul e no Sudeste do Brasil. Leia o aviso e veja mapas com as projeções de chuva. ▶️ https://t.co/xhrkB1xxRW pic.twitter.com/Rw7IXEYz8M

— MetSul Meteorologia (@metsul) February 19, 2024