Se hundió un barco pirata turístico frente a Bombinhas, Brasil, y contaminó el mar con combustible

El barco turístico "Pearl of the Caribbean" se hundió en la playa de Morrinhos, Bombinhas. No hubo heridos, ya que no había pasajeros a bordo. La empresa propietaria atribuye el naufragio a condiciones climáticas adversas.

Un barco turístico llamado “Pearl of the Caribbean” se hundió en la playa de Morrinhos, en el municipio de Bombinhas, Santa Catarina, Brasil.

El naufragio del “barco pirata”, que se produjo por causas que son motivos de investigación, no dejó personas heridas, según la información oficial, ya que en el momento del incidente, no había pasajeros en la embarcación.

Pero el hecho está teniendo un fuerte impacto ambiental, ya que el hundimiento de la embarcación causó el derrame de su combustible en el mar. La mancha negra es visible en el agua y se acercaba esta jornada a la playa.

El intendente de Bombinhas informó que la Armada está realizando un informe sobre las circunstancias del naufragio.

Por su parte, la empresa Piratas do Porto SC, propietaria del barco, lamentó lo sucedido y confirmó que hubo daños estructurales en la embarcación. «Es importante resaltar que las condiciones climáticas adversas, caracterizadas por fuertes vientos y lluvias intensas, pueden haber contribuido significativamente al incidente. En este momento, estamos centrando todos los esfuerzos en drenar el buque afectado para evaluar los daños y proporcionar mayores aclaraciones sobre qué sucedió”, expresó en un comunicado.