India | Murieron al menos once personas en un incendio tras una explosión en una fábrica

“Hubo una explosión en la fábrica de pintura y el edificio colapsó. Las víctimas son trabajadores de la fábrica”, indicó el director del servicio de bomberos. Los equipos de rescate continuaban buscando posibles sobrevivientes.

Al menos once personas murieron tras un incendio en una fábrica de pintura en Nueva Delhi, la capital de India, informó un funcionario del servicio del departamento de bomberos.

El incendio se inició la noche del jueves en las afueras de la capital y los equipos de rescate continuaban buscando posibles sobrevivientes en las últimas horas.

Por el momento, según se informó, el hecho -del que aún no se pudo establecer el motivo- causó la muerte a al menos once personas.

Los accidentes en las industrias son habituales en la India, donde los empresarios suelen ignorar los requisitos básicos de seguridad y operan sin permisos.

#Delhi | Search operation underway after a fire broke out at a Paint factory in Alipur yesterday, killing 11 people

«2 more persons are likely trapped,» says Atul Garg, Director of Delhi Fire Services pic.twitter.com/SVfhB6R8sz

— The Times Of India (@timesofindia) February 16, 2024