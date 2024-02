Posadas | Desde la Dirección de Prevención de Adicciones hablaron de la ludopatía: cómo reconocerla y prevenirla

Desde la Dirección de Prevención de Adicciones, dependiente de la Secretaría de Salud y Calidad de Vida, acompañaron a las actividades de concientización del juego responsable, como manera de prevenir la adicción al juego.

En la mañana de este jueves 15 de febrero, se realizaron actividades interactivas con el fin de concientizar y prevenir la adicción al juego, en el marco del Mes del Juego Responsable, efeméride que se conmemora cada 17 de febrero en todo el mundo.

“Las formas de adicciones comportamentales se ven reflejadas cada vez más, sobre todo en relación a las tecnologías, al uso de los celulares y los video juegos”, expresó Verónica Spada, directora municipal de Prevención de Adicciones.

Para prevenir la adicción al juego, se trabaja mucho en la difusión de información, haciendo hincapié en la concientización. “La población de adultos mayores son por lo general quienes más registran estos tipos de comportamientos. Nosotros buscamos concientizarlos para que se aboquen al juego como una forma de entretenimiento”, explicó la directora.

“Todas las problemáticas de adicciones son multicausales, en las que uno tiene que contemplar los factores sociales, culturales, la familia, y la subjetividad de cada persona”, comentó.

¿Qué es la ludopatía?

La ludopatía es una de las adicciones comportamentales más comunes. La persona que la padece experimenta una pérdida de control ante la conducta -no puede dejar de apostar- y cuando no puede seguir jugando no deja de pensar en ello, lo que le dificulta terriblemente concentrarse en el trabajo o disfrutar de otras actividades. Como en otras adicciones, se genera una dependencia psicológica que lleva a la persona a invertir cada vez más tiempo y dinero en esta actividad.

La conducta de juego aparece en el sujeto de forma frecuente, incontrolada y desadaptativa, interfiriendo en su vida social, laboral y familiar y provocando graves problemas psicológicos.

Las etapas de la adicción al juego

Una persona no se convierte en jugador patológico de la noche a la mañana, sino que atraviesa una serie de fases antes de darse cuenta del problema. En la fase de precontemplación, el jugador disfruta jugando y no atiende a los consejos de los demás, que empiezan a darse cuenta de sus problemas con el juego.

La siguiente etapa, la de contemplación, la persona empieza a ser consciente de sus problemas con el juego y se empieza a plantear posibles formas de buscar ayuda.

Por último, en la fase de preparación para la acción los problemas relacionados con el juego abarcan todas las áreas de la vida de la persona. Hubo intentos por dejar de jugar, pero no dieron resultados. El jugador se plantea entonces pedir ayuda profesional. Cuando la persona con problemas con el juego se decide a concretar la ayuda profesional pasa a la fase de acción, en la que se consigue la abstinencia del juego.

Al principio el jugador atraviesa un periodo de suerte donde se producen episodios frecuentes de ganancias. Esto conduce a una mayor excitación por el juego y hace aumentar la frecuencia de la conducta, algo que posteriormente, lo llevará a una gran pérdida de dinero, difícil de tolerar para el jugador, y eso le provocará jugar con el propósito de recuperar lo perdido.

Luego llega la desesperación; en esta fase la persona generó una gran deuda que le produce ansia por devolver el dinero. Aparece el sufrimiento producido por la alienación familiar, se genera una reputación negativa en la comunidad y el jugador siente un deseo irrefrenable de recuperar las sensaciones positivas de los momentos de ganancias.

¿Qué hacer cuando el juego ya se vuelve un problema?

La adicción al juego o ludopatía puede llegar a ser una enfermedad muy destructiva, que puede dejar al enfermo y a toda su familia en la calle. La persona con problemas con el juego no puede resistir el impulso de seguir jugando, lo que le genera grandes deudas y problemas económicos.

El paso más importante de cara a dejar de dejar de jugar es reconocer que existe un problema con el juego que no eres capaz de controlar. Lo siguiente, es buscar ayuda.

Otra de las cosas más útiles para dejar de jugar es evitar la tentación, es decir, no disponer de dinero para jugar. Bloquea el acceso a todas tus cuentas y fuentes de dinero. Deshazte de las tarjetas y no pidas dinero prestado.

Minimizar al máximo las posibilidades de jugar evitando entrar a lugares de juego, es muy importante. Prohibirse el acceso a casinos, bingos y bares con máquinas tragaperras, o entra acompañado de una persona de confianza.

El juego, como otras adicciones, es utilizado por el adicto para tapar aquello que no le gusta de su vida, por lo que se hace necesaria la ayuda de un profesional para afrontar los malestares diarios ahora que no se puede recurrir al juego.

Las recaídas son una de las mayores trabas para mantener la abstinencia. Para evitarlas, es fundamental que la persona establezca ciertos hábitos de vida saludables que reemplacen el juego, por ejemplo, el deporte o meditación para relajar.

¿Dónde buscar ayuda?

El Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Misiones (IPLYC), creó el programa llamado Juego Responsable, un área dedicada a la prevención del trastorno por juego de apuestas.

A partir de ello, se plantean nuevas medidas de regulación para las distintas salas de juego de azar (Casinos, salas de máquinas tragamonedas, de apuestas hípicas y deportivas y salas de juego de azar online); siempre bajo el marco de una Estrategia de Juego Responsable, que fomenta un juego saludable, es decir, una elección racional que hace el jugador, considerando sus circunstancias personales, a los fines de desarrollar una actividad de juego segura, controlada y divertida; impidiendo que ésta se convierta en un problema.

Una de las medidas para paliar la adicción al juego podría ser la autoexclusión. Es un procedimiento voluntario, que se encuentra disponible para aquella persona que considera que su manera de jugar podría tornarse o ya se ha tornado descontrolada. Su duración es de 2 (dos) años, período en el cual se habilita a los casinos, a las salas de apuestas hípicas y a las plataformas de juego online (que poseen licencias otorgadas por el I.P.L.yC. S.E.) de la provincia de Misiones, a restringir el ingreso a las mismas.

Esta es una medida complementaria de ayuda para resolver el problema con el juego y NO una solución por sí misma, considerando que la autoexclusión será más útil en la medida que se la acompañe de algún tratamiento médico y/o psicológico, terapias grupales como la de Jugadores Anónimos, técnicas alternativas (meditación, relajación), entre otras.

Para acceder a más información y asistencia, podes comunicarte al (0376) – 4683173 0800-888-LUDO (5836), que es el área de Juego Responsable del IPLYC. O bien, acercarte a las oficinas en Félix de Azara 1871 2° piso Posadas – Misiones. También, desde la Dirección de Prevención de Adicciones de Posadas ofrecen una línea telefónica que es el 3764 – 134723.