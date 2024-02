“Que Milei nos pida disculpas a los gobernadores, como hizo con el Papa”

El Gobernador de la provincia de Córdoba se refirió a distintos conflictos que mantiene ese estado sub nacional con la Casa Rosada y adelantó: "seguramente, no se va cortar el boleto educativo, ni el boleto obrero social, ni el que atiende a los enfermos crónicos"

Martín Llaryora se preguntó. ¿Antes de tomar decisiones desde Buenos Aires, piensan en la gente? Nosotros no vamos a entregar la producción y la industria, no vamos a entregar a Córdoba. Ponerle el 15 por ciento a las industrias de máquinas agrícolas era una locura»

Consultado sobre el ajuste que se está haciendo en la provincia mediterránea, contestó:

Con respecto a las diferencias que surgieron durante el tratamiento fallido de la ley ómnibus aclaró:

«¿Piensan en la gente? Nosotros no vamos a entregar la producción y la industria, no vamos a entregar a Córdoba. Ponerle el 15 por ciento a las industrias de máquinas agrícolas era una locura, Nosotros hicimos nuestro propio ajuste. Redujimos ministerios, funcionarios, la escala salarial es nueva, dimos 14,6 de aumento, subsanamos el déficit de la caja previsional»

Con respecto al conflicto docente fue terminante:

«Si la nación corta el incentivo docente se queda con una conquista de lo maestros que es nacional. Un país no puede salir adelante cortando los fondos de los educadores»

Llaryora se refirió a la escalada verbal que ha tenido con integrantes del Poder Ejecutivo Nacional.

«Todos deberíamos bajar un cambio, yo no agredo, no insulto, a pesar de todas las cosas que nos dicen. Ahora, hay listas negras de periodistas, de cantantes, de festivales. Van a crear una fis calía para investigar a los que no votan como ellos. ¿Por qué no podemos trabajar en conjunto si estamos en el medio de una de las peores crisis de nuestra historia? Deberíamos calmarnos e ir a una mesa de consenso para diseñar un plan».

El presidente Javier Milei, en diálogo con periodistas de LN+ le había recomendado el miércoles 14 de febrero al gobernador cordobés que dejara de gastar en recitales.

«No sé si el presidente está bien informado porque no son ciertos los números de los festivales y la publicidad oficial. Una cosa es lo que se publica en el presupuesto y otra la que se ejecuta. Los festivales de Cosquín y Jesús María apoyan el turismo. La ocupación hotelera estuvo arriba del ochenta por ciento durante esos festivales. Existe un derrame hacia la sociedad en cada uno de esos eventos».

Finalmente, dirigiéndose de manera directa al Jefe de Estado Nacional, indicó:

«Mire presidente, le pido que llame a los gobernadores, porque lo que sufre la Argentina es inmenso. Solo va a ser muy difícil que uste pueda lógralo., Cuente con los que queremos ayudar. Levante el teléfono y llame que le vamos a contestar».