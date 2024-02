Posadas | Destacan que por la desregulación del mercado “la gente está volviendo a cruzar a Encarnación a comprar porque le sale más barato”

Alberto Padrós, secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVARA), indicó que actualmente a los misioneros les conviene cruzar el puente y comprar en Paraguay como una consecuencia de la desregulación de precios impulsada por el presidente Milei. Anunció que solicitarán una flexibilización de las tasas municipales para aliviar la situación del sector.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2024/02/02-09-Exp-Mov-Alberto-Padros-Situacion-Preparativos-Educacion-Precios-Encarnacion-7.23.mp3

Alberto Padrós- Cadena Express

Padrós, quien habló en representación de la delegación Misiones de vendedores ambulantes, se refirió a la situación actual del comercio en la zona de Posadas en continuo contacto con la vecina localidad paraguaya de Encarnación.

«La gente está volviendo a cruzarse a Encarnación a comprar por la asimetría comercial desfavorable que tenemos, le está saliendo más barato allá», señaló Padrós, destacando que nuevamente el flujo comercial fronterizo se invirtió.

En este sentido, el secretario general atribuyó esta situación a “la desregulación del mercado en general” impulsada por el gobierno de Milei como una de las causas principales del aumento desmedido de los precios en Argentina. «El fabricante, el mayorista y el comerciante ponen el precio que estiman conveniente. Si no hay control de precio, no hay nada, entonces si les gusta bien y si no, no compran», mencionó Padrós.

Tal vez te interese leer: Posadas | Un vendedor ambulante encontró un bolso con cuatro millones de pesos y lo devolvió

Inclusive consideró que “nuestra concepción de Estado está equivocada en muchas cosas”, puesto que las PyMEs terminan abonando altos impuestos a diferencia de las grandes empresas que “no declaran toda su ganancia, hacen balances falsos”, declaró.

Por ello, profundizando en lo que a carga impositiva se refiere, específicamente en su sector, Padrós detalló los múltiples impuestos y gastos que enfrentan los comerciantes, lo que contribuye al aumento de los precios al consumidor. «27 mil pesos paga por mes el puestero de La Placita del Puente la tasa municipal, más entre 40 y 60 mil pesos de luz de su comercio, más 10 mil pesos entre luz y agua común, también el monotributo y los honorarios del contador», reveló.

A esto se suman los costos del viaje a buscar los productos a Paraguay y las necesidades básicas de comida, vivienda y vestimenta del vendedor, por lo que “algo tiene que ganar, y por eso esa diferencia en los precios”, sostuvo el integrante del sindicato de Vendedores Ambulantes.

Otro factor que también complica la competitividad de precios de su rubro y los posiciona en una condición desfavorable frente a Paraguay es la falta de conectividad a internet, que limita las opciones de los comerciantes -tanto de La Placita del Puente como del Mercado Modelo La Placita- para ofrecer métodos de pago modernos y eficientes.

Bajo estas circunstancias, Padrós anunció su intención de enviar una nota al secretario de Gobierno solicitando la revisión/flexibilización de las tasas municipales, que experimentaron un aumento del 200%, precisó.

Enterate de las noticias más importantes de MisionesOnline por WhatsApphttps://t.co/WYWkRpycPY — misionesonline.net (@misionesonline) August 9, 2023