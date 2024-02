Se confirmó el horario de la “final” entre Argentina y Brasil por un boleto a los Juegos Olímpicos de París

El equipo de Javier Mascherano debe ganarle a su clásico rival en la última fecha del Preolímpico para obtener la clasificación a los Juegos de 2024.

La selección argentina Sub 23 que dirige Javier Mascherano buscará lograr el objetivo en la última fecha del cuadrangular final del torneo Preolímpico de Venezuela nada menos que ante Brasil, en un mano a mano por un lugar en los Juegos de París 2024, a los que acuden los dos mejores equipos del certamen.

El próximo domingo 11 de febrero, a las 17.30 (hora de Argentina), la Albiceleste disputará una “final” ante su clásico rival en el estadio Brígido Iriarte de la ciudad de Caracas. A continuación, a las 20.30, se jugará el otro duelo decisivo entre el local, Venezuela, y Paraguay.

Argentina suma 2 puntos en la tabla de posiciones luego de los empates conseguidos ante Venezuela (2-2) y Paraguay (3-3), mientras que Brasil tiene 3 unidades, producto de la victoria (2-1) ante la Vinotinto. Ambos sellarán su clasificación a París en caso de conseguir un triunfo.

Si Argentina empata con Brasil, tras la victoria de la Verdeamarela ante el local, ya no cuenta con opciones: quedará sin chances. Sí podría convenirle al rival una igualdad, dado que alcanzaría la línea de las cuatro unidades. Ante ese panorama, si Paraguay no sucumbe ante Venezuela, lograría su cometido.

Si Argentina pierde con Brasil, lo mismo: quedará afuera de los Juegos Olímpicos de París 2024 más allá de lo que pueda acontecer en el otro partido. Pero el foco deberá estar en una victoria contra el clásico rival sudamericano para que las cuentas puedan empezar a acomodarse a favor de Argentina. Por eso será una auténtica final la que juego la Albiceleste contra la Verdeamerela.

Será una prueba de fuego también para Mascherano. El entrenador, que no podrá contar con Federico Redondo (suspendido) y Juan Nardoni (lesionado), habló en conferencia de prensa tras el agónico empate frente a Paraguay y realizó una autocrítica, tal como hizo Pablo Solari.

“Queda un partido y capaz que tienen suerte… No puedo estar pensando en lo que dicen de mí, trato de dar lo mejor y acepto las críticas de donde vengan y de quién. Si la gente me critica es su opinión y pueden tener razón. Me enfoco en dar lo mejor de mí”, remarcó el Jefecito ante una pregunta sobre las críticas que recibe por sus planteos tácticos.

Sobre Brasil, el próximo rival del domingo y en el cual se definirán los boletos a los Juegos Olímpicos, el técnico señaló que será un partido exigente. “Es el último, a todo o nada. A pensar en positivo, porque después de ese partido no hay nada más. Intentaremos ir a ganar el partido, tampoco sirve de nada mirar otros resultados”, expresó.