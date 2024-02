Sergio Romero abandonó la práctica de Boca por una molestia y no jugaría ante Defensa y Justicia

Chiquito sintió un inconveniente muscular en el ensayo de esta mañana y está en duda para jugar el sábado contra Defensa y Justicia.

La mañana en el predio de Ezeiza dejó una alarmante noticia para Boca: Sergio Romero sintió una molestia muscular en el ensayo que diagramó Diego Martínez y no lo pudo completar. Aunque en el Xeneize todavía son cautos, todo parece indicar que el arquero será sometido a estudios para conocer el grado de la lesión.

Cuando todos los focos apuntaban al trabajo táctico y al once que paró Diego Martínez, que finalmente fue el mismo que viene de ganarle a Tigre en Victoria, la novedad de la jornada de jueves se trasladó a este problema físico que sufrió Chiquito.

A la espera de más información desde el punto de vista médico, por ahora hay que ponerle un manto de duda a la presencia del arquero de 36 años en el partido del sábado contra Defensa y Justicia, que se jugará en el marco de la cuarta fecha de la Copa de la Liga 2024.

¿Quién lo reemplazaría si no llega en condiciones? Javier García será el encargado de pararse bajo los tres palos del arco de Boca en la vuelta a la Bombonera si Romero no logra recuperarse de la molestia. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Leandro Brey se encuentra disputando el Preolímpico con la Selección Argentina y no está a disposición, con lo cual Martínez debería recurrir a Sebastián Díaz Robles, golero de la Reserva, como relevo en el banco de suplentes.

El equipo de Boca que paró Diego Martínez

Romero (después entró García); Lucas Blondel, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Luis Advíncula, Guillermo Pol Fernández, Mauricio Benítez, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Darío Benedetto.

FUENTE: TyC Sports.