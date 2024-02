Zelenski podría remover al jefe de su Ejército, un general carismático con gran estima en el país

"Por supuesto. Reiniciar, un nuevo comienzo, es necesario. Tengo en mente algo serio, que no concierne a una única persona sino al liderazgo del país", dijo el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en una entrevista a la RAI TV donde le consultaron si había pensado en sustituir al militar.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, abogó en una entrevista por introducir cambios en la cúpula militar y política de su país, lo que incluye desplazar al jefe de las Fuerzas Armadas, Valeri Zaluzhni, un carismático general con predicamento interno, para lograr un «nuevo comienzo» en la guerra con Rusia.

«Por supuesto. Reiniciar, un nuevo comienzo, es necesario. Tengo en mente algo serio, que no concierne a una única persona sino al liderazgo del país», dijo Zelenski antes de admitir que «es cierto» que ha pensado en sustituir a Zaluzhni dado que existe la necesidad de «cambiar a todo el aparato administrativo» para «alcanzar la victoria».

«Tenemos que tener una energía positiva y correcta. Por eso estoy hablando de un reinicio», afirmó el mandatario ucraniano en una entrevista a la cadena de televisión italiana Rai TV.

En este sentido, señaló que existe un «estancamiento» en el frente, que se debe al «retraso del envío de armas» por parte de países occidentales. Y «este tipo de problemas llevan a cometer errores en el campo de batalla», afirmó.

Fuentes de la cadena de televisión estadounidense CNN apuntan a que Zelenski habría tomado la decisión de cesar a Zaluzhni con la idea de generar un «impacto positivo sobre los aliados de Ucrania» ante el descenso del apoyo financiero por parte de la comunidad internacional.

Sin embargo, su dimisión aún no ha tenido lugar ante indicios de que existen dificultades para buscar un sustituto idóneo que ocupe su cargo, tal y como han indicado estas mismas fuentes.

Además, llama la atención que el presidente anuncie el desplazamiento de Zaluzhni como algo a concretar y no como un hecho ya consumado o con fecha firme para su concreción.

Zaluzhni ocupa el cargo desde 2021, si bien desde otoño de 2023 se han registrado informaciones sobre la existencia de supuestas diferencias entre él y Zelenski.

El jefe del Ejército ha insistido desde el principio en la importancia de lograr una movilización general y de reforzar las zonas fronterizas con Rusia, mientras que el presidente ucraniano se ha mostrado cauteloso ante el temor a que este tipo de medidas generen el pánico entre la población ucraniana, destaca la información que recoge la agencia Europa Press.

La declaraciones de Zelenski a Rai TV vienen a confirmar rumores sobre el desplazamiento de Zaluzhni, que corren desde hace semanas y que hicieron que varios políticos ucranianos trabajaran en pos de una reconciliación.

Zelenski es la figura más destacada de Ucrania en el extranjero, sobre todo en los países de occidente, cuya ayuda económica reclama constantemente, pero Zaluzhni rivaliza con el presidente por su popularidad dentro del país, según medios locales citados por la prensa internacional.

La cara del general, un hombre robusto y siempre vestido con uniforme de combate, aparece en innumerables memes de Internet y carteles por toda Ucrania, como el que lo muestra arrastrando a Vladimir Putin ante un tribunal internacional en La Haya.

Oleksi Goncharenko, diputado opositor afín a Zaluzhni, opinó en declaraciones que publicó el diario británico The Guardian, que en el centro de la crisis está precisamente esa rivalidad por la popularidad. “Esto es por las relaciones personales entre ellos, no creo que sea por cómo se está llevando la guerra”, dice. “No olvidemos que Zelenski fue actor y es como si quisiera ser la única estrella del espectáculo; ambos están agotados emocionalmente después de estos últimos dos años”.

Zelenski nombró a Zaluzhni jefe de las fuerzas armadas en julio de 2021, siete meses antes de la invasión rusa que comenzó el 24 de febrero de 2022. Entonces, Ucrania llevaba siete años luchando para defenderse de las fuerzas rusas en sus provincias orientales.

Con pocos meses en el cargo, Zaluzhni sorprendió con su defensa de Kiev, donde repelió con contundencia a la mayor parte de las fuerzas invasoras cuando esta quedó bloqueada en su marcha hacia la capital y con un contraataque en el que ha recuperado más de la mitad del territorio perdido.

Pero cuando la tan esperada contraofensiva del verano de 2023 no logró recuperar el terreno que Kiev y sus partidarios esperaban, Zaluzhni admitió al semanario The Economist que la guerra estaba estancada y que, sin un gran salto tecnológico, “lo más probable” era que no se produjera “ningún importante y hermoso avance”.

Esa entrevista con The Economist no cayó bien en el entorno de Zelenski, pero aparentemente no afectó al prestigio que tiene Zaluzhni entre los ciudadanos ucranianos, según encuestas de opinión que lo destacan como la única figura pública capaz de rivalizar con Zelenski.

El general de 50 años, hijo de un militar que servía en el Ejército durante la etapa soviética, representa la transformación militar que vivió Ucrania hacia un estilo occidental moderno en el que los oficiales subalternos deben tomar las decisiones correctas en el fragor de la batalla sin esperar a las órdenes de sus superiores.

Leé también: Al menos 28 muertos por un bombardeo en una ciudad de Ucrania

En 1997, a los 24 años, Zaluzhni se graduó con honores en el Instituto de las Fuerzas Terrestres de Odesa, pero antes de seguir con el mandato familiar intentó desarrollar una carrera como actor cómico, la misma profesión en la que se hizo famoso Zelenski, antes de saltar a la política.