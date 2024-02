Torneo Provincial de Fútbol | Los equipos misioneros tienen día y rivales para la competencia 

En la sede de Capioví, la Federación Misionera de Fútbol (Femifu) celebró el viernes una crucial reunión para esbozar la estructura del esperado torneo Provincial 2024. La competición, que reunirá a 24 equipos de toda la provincia, tiene como principal objetivo asignar, en principio, un cupo para el torneo Regional 2024/25, aunque se contempla la posibilidad de ofrecer dos plazas, siguiendo el modelo del Provincial del año anterior.

El certamen arrancará el 17 de marzo y se extenderá hasta el primer fin de semana de septiembre, culminando con la disputa de la final de vuelta que determinará al campeón.

La dinámica de la competición se dividirá en cuatro grupos de seis equipos cada uno. Todos los participantes se enfrentarán en partidos de ida y vuelta, y los líderes de cada grupo obtendrán el pase directo a los cuartos de final. Mientras tanto, los equipos ubicados en las posiciones 2° y 3° se enfrentarán en una reclasificación a partido único, donde los ganadores se sumarán a los cuartos de final.

Las etapas posteriores, cuartos, semifinales y final, se disputarán con partidos de ida y vuelta.

En cuanto a la composición de los grupos para el torneo Provincial 2024, quedan distribuidos de la siguiente manera:

Zona A:

Casino

Corpus

San Martín de Wanda

River De Villa Bonita

Tuyuti

Atlético Jardín

Zona B:

Villa Nueva

Atlético Posadas

Guaraní

Olimpia

Puerto Argentino (San Pedro)

Victoria

Zona C:

Luz y Fuerza

Guacurarí

Atlético Oberá

Libertad (San Vicente)

Nacional (P)

Un equipo de la Liga Posadeña

Zona D:

Central Iguazú

Mitre

Aemo

Rosamonte

Timbo

Vicov

Adicionalmente, durante el desarrollo del torneo, se llevarán a cabo competiciones paralelas, incluyendo el torneo Provincial femenino y el Provincial infantil, con categorías sub 12, sub 14 y sub 16, buscando fomentar la participación en diferentes niveles del fútbol local.