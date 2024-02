Ley Ómnibus | Las reacciones tras levantarse la sesión: “trámite oscuro”, “compromisos no cumplidos” y más acusaciones cruzadas

Germán Martínez denuncia un trámite oscuro de la Ley Ómnibus y falta de conocimiento entre los firmantes del dictamen. La diputada Myriam Bregman sostiene que la vuelta a comisión implica que la ley cayó. Desde La Libertad Avanza, Oscar Zago señala a los gobernadores por “incumplir compromisos” y el ministro Guillermo Francos cuestiona la “incoherencia en la votación”.

El levantamiento de la sesión de la Cámara de Diputados en la que se estaba tratando la Ley Ómnibus artículo por artículo, generó múltiples y airadas reacciones tanto desde el oficialismo como desde la oposición.

Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, dijo a la salida de la sesión que «hoy estamos volviendo a lo que propusimos la semana pasada». Según señaló, «veíamos venir las dificultades por el trámite parlamentario deficiente, absolutamente oscuro» en el que «aquellos que firmaron dictamen en mayoría, inclusive aquellos que lo hicieron en disidencia, no sabían de que se trataba».

«Esto es claramente una derrota parlamentaria por parte del espacio político del presidente Milei», continuó, y aclaró que la vuelta a comisión significa que «todo vuelve atrás, ya no hay dictamen y se vuelve a tratar el expediente como estaba originalmente2.

La diputada del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman advirtió que la vuelta a comisión de la ley Bases por parte del oficialismo «significa» que esa normativa «ha caído» y que La Libertad Avanza (LLA) «tiene que empezar de cero» con el tratamiento legislativo, y destacó además las acciones de distintos sectores que en las últimas semanas se manifestaron en contra de esa iniciativa.

«Ahora entendemos por qué nos dejaron afuera a los que nos habíamos opuesto al tratamiento de esta ley», expresó Bregman tras la interrupción de la sesión en la Cámara de Diputados. Para la legisladora, «el pase a comisión significa que la ley ha caído y tienen que empezar de cero, como si fuese cualquier otra ley».

“Los gobernadores no han cumplido con su palabra”. dijo minutos después de levantada la sesión el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, en declaraciones a la prensa. El oficialismo sostiene que había un acuerdo respecto de los puntos a modificar en el contenido de la ley, y apunta a los jefes provinciales por no respetarlo.

“No nos sentimos traicionados, pero me parece que se equivocan”, agregó Zago, quien ratificó que, pese al malestar, las conversaciones seguirán en las comisiones legislativas.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó: “Entiendo que cuando el presidente [Javier Milei] hace un cuestionamiento a la dirigencia política, ese cuestionamiento se refleja en el resultado de la votación.

En diálogo con TN, el ministro primero consideró que no tenía lógica lo que había pasado en el recinto. “Se estaba volviendo una ley poco útil, porque aprueban la emergencia pero en particular rechazan las facultades”, consideró. “¿De qué sirve declarar una emergencia si luego no brindan los instrumentos para lidiar con ella?”, se preguntó y aseguró que “lo que le dieron a todos los Gobiernos anteriores se lo niegan al presidente Milei”.

“Hubo compromisos de votos que no se cumplieron en la práctica. Quienes apoyaron en general el proyecto no mantuvieron su voto durante el tratamiento en particular. Esperábamos que se aprueben las delegaciones de facultades, como se ha hecho en todos los gobiernos anteriores”, expresó Francos. Y apuntó contra algunos sectores de la oposición dialoguista por sostener que están en línea con el peronismo: “Hay una intención de obstruir la acción del Gobierno. Fíjense qué sectores votaron junto a Unión por la Patria para obstruir al Gobierno nacional”.