Un momento de división en familia terminó en tragedia en Brasil cuando un cable eléctrico fue impactado por una rama de pino, se rompió y cayó a la pileta en la que estaban nadando. Una mujer y sus dos hijos murieron y otras nueve personas resultaron heridas.

El dramático momento ocurrió el domingo por la tarde en un parque acuático de la localidad de Rio Branco do Sul, en el estado de Paraná. Las víctimas fueron identificadas como Roseli da Silva Santos, de 41 años, Emily Raiane de Lara, de 23 años, que estaba embarazada y era mamá de un nene, y Agner Cauã Coutinho dos Santos, de 17 años.

Varios testigos del dramático incidente lograron rescatarlos y los llevaron a un centro médico, en grave estado. Luego fueron trasladados al Hospital Evangélico de Curitiba, donde finalmente murieron.

Tal vez te interese leer: Envenenó y apuñaló en el pecho a su novio tras una discusión

Según las autoridades, había unas 40 personas en el lugar. Los testigos indicaron que soplaban fuertes vientos que provocaron la caída de una rama que desencadenó la tragedia.

Ivone da Silva Santos, madre y abuela de las tres víctimas, contó al sitio g1 que momentos antes sus familiares le mandaron fotos y se los veía disfrutar del lugar. “Estaban todos felices, me mandaron fotos y videos. Eran las 13:13. Mi nieta me envió un mensaje que era un video de ellos jugando. Había un tobogán, subían y se deslizaban. Estaban todos felices y de un momento a otro me enteré de la noticia”, recordó la mujer.

Ivone busca ahora consuelo en la fe. “Le estoy pidiendo a Dios que me dé fuerzas. No va a ser fácil, no va a ser fácil, Dios mío”, se lamentó.

La Policía Civil investiga el caso. Según el comisario Gabriel Fontana, la finca funcionaba como un parque acuático, pero estaba registrada como un “microempresario individual” (MEI) en actividades de limpieza.

Según la compañía eléctrica Copel, la caída del cable fue consecuencia de un temporal con vientos superiores a 60 kilómetros por hora. Según precisaron, la red eléctrica fue construida en la década del 1980 pero estaba cuidadosamente mantenida.

Fuente: TN