Scaloni mira de reojo: Lisandro Martínez, con lesión confirmada

El defensor del Manchester United y Campeón del Mundo en Qatar 2022 sufrió un traumatismo en su rodilla derecha este domingo, por lo que ya piensan en una recuperación que demandaría 2 meses.

El defensor de Manchester United de Inglaterra Lisandro Martínez, campeón del mundo con el seleccionado argentino en Qatar 2022, sufrió una lesión en el ligamento colateral de la rodilla derecha y la recuperación lo mantendrá «al margen del equipo al menos por ocho semanas».

La institución de Manchester confirmó el resultado de los estudios realizados para determinar la gravedad de la lesión, que obligó al central de 26 años a abandonar la cancha a los 25 minutos de la segunda parte, en la goleada 3-0 ante West Ham por la 23ra fecha de la Premier League.

Sending strength, @LisandrMartinez 👊

Our defender has sustained a knee injury and is expected to be out of action for at least eight weeks. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) February 5, 2024