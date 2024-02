Hubo allanamiento y detención en Posadas en la causa de los 22 misioneros explotados laboralmente en Brasil

Hasta el momento, 22 ciudadanos argentinos, quienes eran explotados en Brasil, fueron rescatados y algunos de ellos se encuentran a la espera de ser repatriados a nuestro país. Gendarmería Nacional allanó ayer un domicilio en Posadas y detuvo a una mujer, en el marco de una causa por trata de personas.

La Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Misiones” había iniciado investigaciones en el marco de una causa por presunta trata de personas, originadas por 3 denuncias efectuadas a la línea 145 del Ministerio de Justicia el día viernes, las cuales manifestaban que ciudadanos argentinos eran víctimas de explotación laboral en Brasil.

Los datos aportados en base al entrecruzamiento de información que llevó a cabo el Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo en la Triple Frontera, Unidad inaugurada el pasado 15 de enero, fueron cruciales para establecer las coordinaciones necesarias con la Policía Federal de Brasil que tuvieron como fin identificar a los captores.

Los trabajos arrojaron como resultado la identificación del predio rural, la individualización de las personas implicadas en el delito de trata de personas y explotación laboral, y la detención del ciudadano brasilero que oficiaba como responsable del lugar. El campo se encontraba en el municipio de Urubici, en el estado de Santa Catarina (Brasil), a poco más de 600 kilómetros al este de la ciudad de Bernardo de Irigoyen.

A través del operativo llamado “ In Vino Veritas” que llevaron a cabo el Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE), el Ministerio Público del Trabajo (MPT) de Rio Grande do Sul y la Policía Federal de Carreteras (PRF) de Brasil en la localidad de São Marcos, en Serra Gaúcha, estado de Rio Grande do Sul, también fueron detectados trabajadores argentinos en condiciones inhumanas.

Veintidós fueron las personas de nacionalidad argentina rescatadas, quienes eran oriundos de Misiones y se encontraban siendo explotados mientras vivían en condiciones deplorables, las cuales se encuentran actualmente alojadas en un hotel custodiado por la Policía Federal de Brasil, a la espera de ser repatriados.

Allanamiento y detención

En consecuencia, durante la jornada de ayer personal perteneciente al Escuadrón 50 “Posadas”, contando con el apoyo de efectivos de la Policía de Misiones, allanó un domicilio en la ciudad de Posadas. Dentro del mismo se detuvo a una femenina mayor de edad, quien sería la responsable de captar y trasladar a las víctimas bajo la promesa de trabajo bien remunerado.

Asimismo, se secuestraron 6 teléfonos celulares, 3 notebook, 4 unidades de memoria, 2 cuadernos de anotaciones y $ 157.000 en moneda nacional.

La causa en el marco de infracción a la Ley de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas” se materializo gracias a la intervinieron y acción coordinada del Juzgado y la Fiscalía Federal de Posadas, la Policía de Misiones, el Comando Tripartito, la Policía de Brasil, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, la Cancillería Argentina, el Consulado Argentino en Florianópolis, la Red de Fiscales de Iberoamérica, la Secretaría de Investigación del Ministerio Público de Brasil y delegados del Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata.