Le hacía pagar la mitad del alquiler al novio, pero un detalle destruyó la relación: “Rata inmunda”

Una usuaria de TikTok compartió la increíble confesión que le había mandado una seguidora anónima. La mujer le cobraba el 50% del alquiler a su pareja, pero una impensada "traición" los terminó separando.

La confianza es esencial para que una pareja sobreviva, pero este no fue el caso de una usuaria de TikTok, quien se separó de su novio luego de que el muchacho descubriera una increíble «traición» por parte de la chica al momento de pagar el alquiler de la vivienda.

Es habitual toparse con experiencias de usuarios que disfrutan compartir anécdotas y alentar a los demás a discutir sobre ellas. Esta vez, fue el turno de una mujer anónima, quien no dudó en enviar su historia a la tiktoker Marian, experta en «chismecitos».

La intimidad consistía en la vivencia de una pareja, separada a raíz de un pequeño detalle que vio la luz accidentalmente y que detonó por completo el amor. El resultado fue el hartazgo de su ex novio, quien la llamó «rata» y decidió dejarla por un increíble motivo.

Tiempo después de obtener varios «likes» en la red social china y de capturar el interés de los usuarios entre comentarios, la historia se divulgó por X, la plataforma de interacción que antes de ser adquirida por el magnate Elon Musk se popularizó como Twitter. Allí el debate se reabrió y gran parte de los seguidores de la cuenta «porqueTtag», responsable de extender el relato en este sector de internet, apuntaron contra la protagonista de esta historia.

Alquiler y ¡escándalo!

La polémica surgió a partir de un video que publicó «marian.acosta68» en su perfil de TikTok. Una seguidora le compartió la fuerte reacción que tuvo su pareja cuando se enteró que el departamento por el cual pagaba la mitad del alquiler, en realidad, era propiedad de la muchacha. Así lo relató Marian, quien leyó ante la cámara: «Nunca le conté a mi novio que el departamento donde vivía era mío, y ahora está super enojado». Incluso, la decepción fue tal que el chicó optó por dejarla. «Me pidió un tiempo», lamentó la redactora del texto.

Durante casi dos minutos, la tiktoker interpretó cómo fue el momento de tensión entre los jóvenes, el cual terminó en seeparación. «Hace tres años estoy de novia, y hace un año y medio se vino a vivir conmigo», contextualizó. Y agregó que el padre de la mujer fue quien le regaló el inmueble al momento de graduarse.

“Rata” Porque no le contó a su novio que el departamento donde vivían era de ella y le cobraba la mitad del “alquiler” todos los meses. El chico la terminó dejando cuando se enteró. pic.twitter.com/D086YzQQbi — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 5, 2024

«Mi papá hizo un esfuerzo enorme para regalarme ese departamento», relató Marian de acuerdo al chisme, razón por la cual la mujer ofreció al chico que se mudara con ella «porque no lo quería dejar». A la hora de organizar cuestiones básicas de convivencia, se definió que pagarían el 50 por ciento cada uno. «Yo lo quería muchísimo, pero la economía para mí es aparte de la relación», explicó la piba.

Después de varias declaraciones que resultaron escandalosas para los seguidores de la historia, llegó a la parte tan esperada: el día en el cual la relación se fue en picada en cuestión de segundos, dado que su ex novio encontró las escrituras a su nombre dentro de un cajón «privado» donde, según la dueña del departamento, no debería haber hurgado.

«Abrió un cajón que no tiene por qué abrir», describió, y allí sucedió lo peor. «Me llamó al trabajo y me dijo de todo: sos una rata inmunda», recordó la joven que experimentó un triste desenlace luego de un vínculo amoroso de años. «La única rata acá sos vos», siguió diciéndole el chico.

Igualmente, eso no fue todo. La mujer corrió a aclarar las cosas con su novio, aunque ya era demasiado tarde y este la acusó de haberse aprovechado de él. «¿Qué te pensás, que vas a venir acá a vivir gratis?», retrucó furiosa antes de que el chico se fuera de la casa.

La reacción de los usuarios de X: escándalo y memes

La tiktoker que se encargó de exhibir la anécdota recibió cientos de comentarios en su video. Como era de esperarse, la mayoría empatizó con el novio de la chica y muy pocos se pusieron del lado de la «embustera».

«Amigo no es por ahí», «Gente que no», «La gente no deja de sorprender», «La verdad que lo felicito, alto clavo te sacaste de encima hermano. Sé libre y feliz», «Bastante ratona», «Si pongo lo que pienso me bajan la cuenta», respondieron los más ofendidos con el caso que narró Marian Acosta en su perfil.

Por otra parte, algunos se mantuvieron del lado de la arrendataria: «La flaca en parte tiene su razón de querer cobrarle. El tema no es que le haya cobrado «alquiler», el tema es la mentira de el flaco creía que pagaban los 2. Lo que duele el la MENTIRA no la ratoneada», aclaró uno. «Me parece perfecto, la peor pareja es la que vive de arriba, en todo caso lo hubieras contado antes, pero es válida la acción» y «La banco» se ubicaron entre las «unpopular opinions».

Fuente: Crónica