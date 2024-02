Para la primera sesión del juicio están previstas las declaraciones de la víctima, otros cinco testigos y el interrogatorio al futbolista, aunque este último podría aplazarse hasta el final de la vista oral.

El futbolista Dani Alves, tras más de un año en prisión provisional, se sienta este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Barcelona acusado de un delito de agresión sexual por la presunta violación a una joven en la discoteca Sutton la madrugada del 30 al 31 de diciembre de 2022. El juicio, salvo un acuerdo in extremis que evite su celebración, se desarrollará en tres sesiones y quedará visto para sentencia el próximo miércoles. Además del brasileño, declararán ante el tribunal 28 testigos, entre ellos la propia víctima y denunciante. Pero, ¿quién es quién en el caso Alves?

El tribunal

Serán tres jueces de la Sección 21ª de la Audiencia Provincial de Barcelona quienes dirijan el juicio a Dani Alves y dicten la correspondiente sentencia. La presidenta del tribunal es la magistrada Isabel Delgado Pérez, que estará acompañada de Luis Belestá Segura, ponente de la sentencia, y Pablo Díez Noval.

La defensa

La abogada Inés Guardiola será el encargada de defender los intereses de Dani Alves en su juicio por agresión sexual. El futbolista, al inicio de la fase de instrucción, contrató los servicios del penalista Cristóbal Martell, también letrado de la familia Messi y los Pujol, entre otros. Sin embargo, a principios del pasado mes de octubre dejó su defensa en manos de la letrada Guardiola, doctora en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona.

Las acusaciones

Dani Alves se enfrentará a la acusación por agresión sexual de dos mujeres: la fiscal del caso y la abogada Ester García, que ejerce la acusación particular. La letrada es experta en casos de violencia de género y delitos contra la libertad sexual, aunque hasta su participación en el caso no había tenido repercusión mediática. La fiscal solicita para el futbolista 9 años de prisión, mientras que la abogada de la acusación particular eleva su petición a 12 años de cárcel.

El acusado

A sus 40 años, Dani Alves se enfrenta a una acusación por un delito de agresión sexual con penetración. El futbolista, el más laureado de la historia del FC Barcelona y del fútbol mundial, cumple más de 12 meses en prisión provisional. Cuando el caso salió a la luz en enero de 2023, el Pumas mexicano, su último club, le rescindió el contrato.

La víctima

Por motivos obvios, la identidad de la víctima no puede ser revelada, aunque la madre de Dani Alves se saltara esta prohibición a la torera publicando la imagen y datos personales de la joven. Declarará en el juicio este mismo lunes y ratificará su versión de lo ocurrido la madrugada del 30 al 31 de diciembre de 2022 en Sutton. Allí, según denunció el 2 de enero, conoció al futbolista brasileño, que presuntamente la violó en un baño privado de uno de los reservados de la discoteca.

Testigos clave

El juicio a Dani Alves estará marcado por los interrogatorios de los 27 testigos -sin contar a la víctima- citados para la vista oral. Serán testimonios destacados, por su cercanía con los hechos, el de Bruno Brasil, amigo y acompañante del futbolista en Sutton, los responsables y trabajadores de la discoteca y la prima de la denunciante. También desfilará por la Audiencia Provincial de Barcelona Joana Sanz, la mujer del acusado.

Dani Alves

