Turismo Pista | El misionero Jorge Possiel ganó de punta a punta en la Clase 3 y Santiago Possiel avanzó trece lugares la Clase 1

Excelente arranque para los pilotos de Possiel Motor Sport en el Autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Donde Jorge obtuvo su primer triunfo en la división mayor y Santiago avanzó muchas posiciones en la clase menor.

Jorge Possiel lleva 66 carreras en el Turismo Pista, es el misionero con más carreras en la categoría. Ayer cumplió su mejor clasificación en la división al ser 2° (antes había sido 6°), hoy ganó su primera serie y es la primera vez que larga desde la pole en una final.

Sin dudas que la largada y el ritmo del gran auto del Antolín Competición, fueron las claves para que Possiel domine la final en Concepción del Uruguay. Durante las 15 vueltas el piloto de Eldorado apeló a la concentración para mantener a raya a Exequiel Bastidas el campeón vigente de la categoría y se alzó con su primera victoria en la división. Segundo fue Bastidas y tercero Tomás Martin.

Arrancando la jornada se disputaron las series de la división mayor, donde Jorge Possiel largó primero en la segunda batería. Luego de una gran movida inicial Possiel tomó la punta y no la soltó hasta el final, haciendo una buena diferencia con sus rivales. Luego de 5 vueltas cayó la cuadriculada, Possiel pudo ganar su primer parcial y llevarse la batería más rápida por lo que largó la final desde la pole. Exequiel Bastidas y Tomas Martin se adjudicaron los demás parciales.

“Increible el auto que me entregaron, muy contundente. Hicimos una buena serie y eso nos permitió largar adelante la final. Administré la poca diferencia que pude sacar en la largada durante toda la carrera. Feliz y agradecido a la gente que me aguanto tantos años esperando resultados que nunca venían. Esto es más que merecido por la perseverancia dentro de la categoría. Le ganamos al campeón vigente y sabemos que la Clase 3 es muy difícil. Corrí muy concentrado tratando de hacer las vueltas lo más rápido que podía. Saludos a Misiones, Eldorado y a mi gente que siempre me sigue» expresó Possiel.

En la clase 1, Santiago Possiel logró completar la totalidad de vueltas luego de haber avanzado 13 posiciones sobre el Fiat uno del equipo de Bonfiglio y con motores de “Oreja”. El joven eldoradense sumó experiencia y kilómetros para afianzarse dentro del automovilismo había largado 36° y arribó 23°. La victoria se la llevó Francisco Suarez, seguido de Conrado Sama y tercero Ignacio Rodriguez.

«Pudimos hacer una final tranquila y segura, safamos de muchísimos choques que hubo y terminamos en la posición 23. Dar las gracias a toda mi familia y al equipo por el laburo. En especial felicitar a mi papá por su carrera ganada. Gracias a los sponsors: Manantial de Oro, Picadas Eldorado, Godoy Poviña, Ciccarelli, Río Uruguay Seguros (RUS), Possiel MotorParts, Osvaldo Tienda de Vinos, Apart Sombras del Paraná”, comentó Santiago.

La segunda fecha se realizará el 01, 02 y 03 de marzo en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.