El viernes pasado, la Federación Misionera de Fútbol ajustó los últimos detalles para una nueva temporada llena de pasión y adrenalina con la reunión que dio luz verde al Torneo Provincial 2024. Con sede en Capioví, se delinearon los detalles de un certamen que promete mantener en vilo a los aficionados de toda la provincia durante meses.

Este año, el Torneo Provincial contará con la participación de 24 equipos provenientes de diversos rincones de Misiones. La distribución de los equipos se realizará en cuatro grupos de seis clubes cada uno. La mecánica de la competición incluirá enfrentamientos de ida y vuelta entre todos los equipos de cada grupo, donde los líderes de cada zona avanzarán directamente a los cuartos de final.

Sin embargo, la emoción no se detiene allí. Los segundos y terceros clasificados de cada grupo tendrán la oportunidad de disputar una reclasificación a partido único, donde solo los vencedores conseguirán un pase a los cuartos de final. Desde ese punto, la competición se intensificará con encuentros de ida y vuelta en los cuartos de final, semifinales y la gran final.

Los seis equipos que ya tienen su lugar asegurado en el torneo son Bartolomé Mitre, el actual campeón, River de Villa Bonita, Andrés Guacurarí, Central Iguazú, Nacional de Puerto Piray y Atlético Oberá. A ellos se suman otros destacados competidores como Casino de Iguazú, Corpus, San Martín de Wanda, Tuyutí, Atlético Jardín, Villa Nueva de Iguazú, Atlético Posadas, Guaraní, Olimpia, Puerto Argentino de San Pedro, Victoria, Luz y Fuerza de Iguazú, Libertad de San Vicente, AEMO, Rosamonte, Timbó, Vicov y un equipo por definir de la Liga Posadeña.

Tal vez te interese leer: Liga Federal de básquet | Tokio debutará de local ante Hindú de Resistencia

El pistoletazo de salida está programado para el 17 de marzo y la emoción no se detendrá hasta el primer fin de semana de septiembre, fecha en la que se disputará la gran final que coronará al campeón del torneo. Este emocionante recorrido promete ser un festín para los amantes del fútbol en la provincia.

El certamen masculino no será el único en disputa, ya que también se llevará a cabo el Torneo Provincial femenino, así como el Provincial infantil en las categorías sub 12, sub 14 y sub 16. De esta manera, la Federación Misionera de Fútbol busca fomentar la práctica deportiva en todas sus formas y categorías, promoviendo la inclusión y el desarrollo del talento local.