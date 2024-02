La llegada de Daniel Notta al INYM, es un triunfo de la correntina Las Marias, opuesta a la visión de los productores yerbateros misioneros

Tras el anunió de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación de poner al frente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) al Ingeniero Agrónomo, Daniel Notta, el ministro del Agro y Producción de Misiones, Facundo Sartori, al igual que miembros del directorio y productores misioneros, expresaron que la provincia no avala la designación.

Daniel Notta, que trabajó durante mucho tiempo para el expresidente y empresario yerbatero, Ramón Puerta, fue nombrado al frente del organismo por la Secretaría de Agricultura de la Nación.

El nombramiento era largamente esperado en Misiones y Corrientes, ya que el INYM se encontraba acéfalo desde el 10 de diciembre pasado y es un organismo cuyas facultades regulatorias fueron eliminadas de un plumazo por el DNU de Javier Milei. El decreto no sólo cercenó sus facultades sino que abrió la puerta para su desfinanciamiento, según critican los productores de Misiones.

La designación no cayó bien considerando que Notta, al igual que Claudio Anselmo (representante del gobierno de Corrientes y ex gerente de Las Marías), Germán Horrisberger y Joaquín Comas (representantes por la Industria) se manifestó a favor de no mantener las potestades regulatorias del INYM.

Marcelo Hacklander, integrante del directorio del INYM, sostuvo «sabemos que tiene relación fluida con un industrial de la actividad, que no cae bien. Es un triunfo de la industria, pero seguimos siendo un directorio de 12, por lo cual no va a ser tan simple hacer lo que quieran».

Por otro lado, el productor yerbatero Ariel Steffen, dijo «Estamos disconformes, necesitamos representación en el sector productivo y Daniel Notta representa a la industria».

Además, recordó «en los 90 vivimos una época de mucha crisis cuándo ellos estaban en el mandato».

La provincia de Misiones no avala la designación del presidente del INYM. Tenemos una mirada muy distinta de la economía yerbatera, y en particular de la familia productora. (Sigue) — Facundo López Sartori (@Facundosartori) February 4, 2024



Por su parte, el ministro del Agro, Facundo Sartori, dijo «La provincia de Misiones no avala la designación del presidente del INYM. Tenemos una mirada muy distinta de la economía yerbatera, y en particular de la familia productora. Más que un tema de nombres, nosotros abogamos por la prosperidad de todos los productores y un buen precio de la materia prima para que se revierta la pirámide donde ganan dos o tres a expensas del resto»

Y aseguró: «Además, dejar claro que el Gobierno de la Renovación adhiere al tractorazo de la semana pasada en reclamo de un mejor precio y en contra de la desregulación yerbatera».

La designación se produce en un contexto de fuerte malestar de los pequeños productores yerbateros de Misiones que el viernes pasado realizaron un tractorazo en reclamo por un incremento del precio de la yerba mate (hoja verde y canchada) y en protesta por la desregulación de la actividad.

Considerado un hombre con un gran conocimiento del sector yerbatero, Notta es productor y durante muchos años fue empleado de Yerbatera Misiones SRL, la empresa de Puerta, exgobernador de Misiones y expresidente de la Nación por 48 horas, tras la renuncia de Fernando de la Rúa.

A Notta, nacido en la provincia de Buenos Aires e ingeniero agrónomo de profesión, ya le tocó participar de la liquidación de otro organismo regulador yerbatero que tuvo su auge en las décadas del 50 al 80: la CRYM o Comisión Reguladora de la Yerba Mate.

La CRYM fue derogada con la desregulación de la economía impulsada por Domingo Cavallo a principios de los 90.

Durante esos años 90 donde Ramón Puerta fue gobernador, los pequeños productores misioneros pasaron uno de los peores ciclos de precios de la historia, con valores de la materia prima de siete centavos de dólar por kilo de hoja verde. Todo eso derivó en el tractorazo del 2001 que originó la creación del INYM.