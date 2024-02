Copa de la Liga | Boca visita a Tigre este lunes buscando lograr su primera victoria: hora, TV y formaciones

El partido de la tercera fecha del grupo B se disputará este lunes a las 19.45 y se transmitirá en vivo por TNT Sports. Cavani quedó descartado por una cuestión física y Martínez planea cuatro cambios en el once titular.

En la continuidad de la tercera fecha de la Copa de la Liga 2024 este lunes Tigre recibirá a Boca Juniors en el estadio José Dellagiovanna de Victoria por el grupo B. El encuentro está programado a las 19.45 y se transmitirá en vivo por TNT Sports, canal que se puede ver ver online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play.

En la previa del encuentro que arbitrará Fernando Echenique, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.44 contra 3.60 que cotiza su derrota. El empate llega a 3.0.

El xeneize todavía no pudo ganar en el certamen porque igualó contra Platense 0 a 0 y Sarmiento 1 a 1 y buscará su primera victoria con Diego Martínez en el banco de suplentes. El DT no dispone del uruguayo Edinson Cavani, quien se lesionó en el encuentro ante el Verde de Junín y quedó descartado para el encuentro contra el Matador. El charrúa no fue titular en ninguno de los encuentros anteriores, por lo que es probable que el entrenador mantenga a la dupla Miguel Merentiel-Darío Benedetto.

Si bien todavía restan una docena de juegos para concluir la primera etapa del campeonato, el conjunto del barrio porteño de la Boca necesita sumar de a tres unidades para no quedar relegado. Actualmente marcha octavo con dos puntos, uno más que su rival de turno que tampoco conoce la victoria. El Matador dirigido por Néstor Gorosito igualó con Sarmiento en la primera jornada y, luego, fue superado 3 a 0 por Racing en el Cilindro de Avellaneda.

Probables formaciones

Tigre: Matías Tagliamonte, Martín Garay, Augusto Aguirre, Gian Nardelli, Pablo Adorno, Juan Sánchez Miño, Tomás Galván, Agustín Cardozo, Brahian Alemán, Nicolás Contín y Blas Armoa. DT: Néstor Gorosito.

Boca: Sergio Romero, Luis Advíncula, Nicolás Figal, Cristian Lema, Frank Fabra; Luca Langoni Jorman Campuzano, Guillermo Fernández, Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Darío Benedetto. DT: Diego Martínez.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en septiembre del año pasado por la Liga Profesional con triunfo para Tigre como visitante en la Bombonera 1 a 0.

Hora: 19.45.

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: José Dellagiovanna.

TV: TNT Sports.

