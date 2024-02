Bombazo en la Fórmula 1: Lewis Hamilton dejará la escudería Mercedes para sumarse a Ferrari en 2025

El inglés activó la cláusula de salida y se unirá a la histórica escudería italiana a partir de 2025. En el equipo alemán ganó seis de sus siete títulos en poco más de una década. Las acciones de “Cavalino Rampante” subieron tras el anuncio.

Este jueves explotó la bomba en la Fórmula 1 y lo que corrió como reguero de pólvora por las redes sociales finalmente se oficializó: Mercedes anunció que Lewis Hamilton dejará la escudería alemana, con la que obtuvo seis de sus siete títulos. Llegó en 2013 y a fines de 2024 se alejará del team germana: Ferrari confirmó que será piloto de su escudería a partir del 2025.

El inglés de 39 años tenía contrato con Mercedes hasta finales de 2025, pero activó su cláusula de salida debido a que no pudo pelear por el campeonato en 2022 y 2023. Tampoco ganó ninguna carrera, algo inédito en su campaña. Segundos después de la confirmación de su partida, desde la escudería italiana hicieron oficial el fichaje: “La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años”.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year.

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 1, 2024