Crucero del Norte comenzó la pretemporada pensando en el Federal A: en los próximos días llegarán más refuerzos 

El plantel de Crucero del Norte, equipo misionero que competirá en el Federal A, comenzó los preparativos en el predio de Santa Inés. La pretemporada fue inaugurada en la cancha auxiliar del complejo de Santa Inés, siendo el lugar elegido por el cuerpo técnico dirigido por Gustavo Módica.

Con la participación de aproximadamente veinte futbolistas y la expectativa de la llegada de refuerzos adicionales, el equipo combinó ejercicios físicos con prácticas de fútbol en espacios reducidos durante la sesión que se prolongó por dos horas.

En la práctica estuvieron presentes los arqueros Luciano Lotz y Ariel Brítez, junto al joven Franco Kondratiuk, integrante del plantel de la Liga Posadeña. También se destacaron en los trabajos Lautaro Orellana, Facundo Gómez (misionero ex Independiente), Ángel Cura (ex Vélez de San Ramón), Santiago Tallarico, José Ojeda Brítez, Maximiliano Santa Cruz, Matías Iglesias, Fernando Garcete Cano, Mateo Romero, Gabriel Dominico, Agustín Vallejos, Joaquín Rojas, Marcos Hermann, Matías Dominguez, Yair Abraham y Agustín Braure (misionero ex Boca Unidos y CAI de Comodoro).

Se espera la incorporación de un lateral izquierdo con experiencia en Primera División para el próximo día, mientras que el lunes está programado el arribo del arquero Josué Ayala y un defensor central paraguayo.

Crucero del Norte sigue atento al mercado de pases y buscará añadir un jugador más en la línea ofensiva y otro en la defensiva.