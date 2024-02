Copa de la Liga | Boca recibe a Sarmiento en el Nuevo Gasómetro: hora, TV y formaciones

Diego Martínez implementará dos cambios y un esquema distinto a lo que propuso durante la pretemporada para enfrentar al Verde este jueves en el Nuevo Gasómetro. Repasá lo más importante.

Boca recibirá este jueves a Sarmiento de Junín en el estadio Nuevo Gasómetro por la segunda fecha de la Copa de la Liga. Con miras a sumar su primera victoria oficial desde su llegada al cargo a fines del año pasado, Diego Martínez prepara una sutil modificación en el esquema y los nombres en comparación a la utilizó frente a Platense y durante los amistosos de pretemporada.

«No nos atamos a un esquema, son los nombres los que nos dan el funcionamiento. No somos ortodoxos, sí tratamos de respetar algunas cosas de la línea de juego que tienen que ver con cómo lo sentimos y cómo lo comunicamos para que lo tome el jugador», había comentado el DT en 2022. Más allá de repetir un mismo dibujo en los últimos duelos, el DT dejó en claro que su filosofía no está aferrada fervientemente a un esquema en particular, sino a los intérpretes.

Justamente por esto es que cambiará la forma en la que los jugadores xeneizes se pararon en Vicente López. Quitará a la figura del típico enganche, que había vuelto a ponderar de la mano de Ezequiel Bullaude, y regresará a un 4-4-2 tradicional, pero lejos de ser defensivo. La propuesta de Martínez siempre es la de atacar y mantener lo máximo posible el dominio de la pelota. Por lo tanto, moverá a Luca Langoni sobre el andarivel derecho y utilizará dos puntas.

En cuanto a los intérpretes, el coach de Boca planea dos novedades en el once. En primer lugar, Edinson Cavani entrará en reemplazo de Bullaude y tendrá su primera titularidad en el 2024. Por otra parte, Kevin Zenón, llegado de Unión en el actual mercado de pases, sorprendió al DT y arrancará desde el inicio. En su caso, sustituirá a Juan Ramírez, quien siempre participó en la formación inicial desde el comienzo del ciclo.

Es necesario recalcar que tanto Cristian Medina como Ezequiel Fernández no formarán parte de la convocatoria por estar afectados al Preolímpico de Venezuela con la Selección Argentina Sub-2023. Lo mismo sucede con el defensor Nicolás Valentini y el arquero Leandro Brey, que generalmente es suplente de Sergio Romero.

La probable formación de Boca vs. Sarmiento, por la Copa de la Liga

Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Frank Fabra; Luca Langoni, Guillermo Pol Fernández, Jorman Campuzano, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Los convocados de Boca para recibir a Sarmiento

Fuente: TyC Sports