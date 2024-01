Fútbol | La Liga Posadeña comienza a calentar motores para la vuelta

Con la vista puesta en el césped y los corazones latiendo al ritmo del balón, la Liga Posadeña de Fútbol (LPF) ha comenzado a trazar los primeros compases de lo que promete ser un vibrante año futbolístico. Aunque aún sin confirmaciones definitivas, los indicios apuntan hacia el arranque del primer certamen del 2024 durante la primera quincena de marzo.

El Consejo Directivo de la LPF, en su última reunión, dejó entrever que serán 18 los equipos que disputarán el Torneo Apertura de la Primera División A. Esta decisión se fundamenta en los recientes ascensos de La Cantera FC y Atlético Santa Ana durante el Clausura anterior, agregando una mayor dosis de competitividad y emoción al campeonato venidero.

Sin embargo, la agenda pendiente de la LPF incluye determinar el formato de disputa, especialmente la configuración de las zonas. Se espera que el panorama se aclare el próximo jueves 15 de febrero, fecha en la que se llevará a cabo la primera reunión oficial del año. Durante este encuentro, el presidente Marcelo Dei Castelli conformará el Consejo Directivo que guiará los destinos de la Liga a lo largo del 2024.

Uno de los aspectos más relevantes en la agenda es la posible unificación de las categorías B y C en una sola división. Este cambio, sujeto a una modificación del estatuto de la LPF, será sometido a votación en una asamblea extraordinaria que se convocará en las próximas semanas. No obstante, fuentes cercanas a la Liga sugieren que los equipos actualmente en la categoría C deberán cumplir ciertos requisitos para asegurar su ascenso automático a la B, asegurando así una transición justa y equitativa.

En el ámbito de las novedades, dos nuevos protagonistas se sumarán a la escena futbolística posadeña este año. Atlético Bonpland y el Club San Francisco de Posadas, este último con una previa incursión en la categoría D con sus equipos infantiles, prometen enriquecer el espectáculo y aumentar la competencia en el terreno de juego.

La LPF también tiene en mente que todas las categorías arranquen sus certámenes durante la primera quincena de marzo, con la posibilidad de que el semillero futbolístico inicie incluso antes, abriendo así las puertas a una temporada cargada de emociones y desafíos.