Desde el Ministerio de Turismo de la provincia expresaron preocupación ante el aumento de estafas en paquetes de viaje

El incremento de fraudes en paquetes de viajes preocupa al Ministerio de Turismo de Misiones. Tras la desregulación legal que generó el DNU de Milei en el sector, se permite a comerciantes no cualificados vender reservas a alojamientos sin contar con trayectoria en el rubro. "No podés quitar la ley que y esperar que el mercado se autorregule porque afloran estas 'viejas' prácticas", enfatizaron.

Ramiro Rodríguez Varela- Red Ciudadana

Ramiro Rodríguez Varela, subsecretario de Capacitación y Control de Calidad del Ministerio de Turismo de Misiones, se refirió al incremento de estafas en los paquetes de viajes que genera preocupación entre los integrantes del ente del que forma parte.

“Lo único real que ha ocurrido ahora fue el DNU. Porque hoy lo presentan como decreto de necesidad y urgencia, con la no urgencia que tenían sobre la derogación de tantas leyes, y lo que hizo fue hasta que la comisión bicameral, diputados y senadores de la Nación, voten por sí o por no, mientras tanto el DNU es aplicado. O sea, hoy estamos sin legislación sobre las leyes de alojamiento”, explicó.

Bajo estas circunstancias, es decir, sin contar con el amparo legislativo que protege al consumidor de los fraudes, se multiplican las estafas debido a que la desregulación de las agencias de viaje permite que cualquier comerciante de otro rubro, sin contar con experiencia, pueda vender paquetes de turismo.

“Al derogar la ley, han anulado el registro de agencias de turismo de Nación, y hoy, desde una persona que tiene un puesto en la calle, o una cadena de farmacias, o una cadena de electrodomésticos, pueden dedicarse a comercializar viajes, siendo que no están habilitados bajo la ‘ley vieja’, la cual definía la idoneidad, exigían que vos para vender un paquete turístico debas tener comprado el servicio previamente”, precisó.

De esta manera, consultado acerca de la situación del sector turístico provincial tras este lineamiento impuesto desde el Gobierno nacional, sostuvo que se encuentran a la expectativa desde las diferentes cámaras e instituciones que nuclean el área.

No obstante, el subsecretario consideró que luego del debate en el Congreso, el DNU de Milei no será aprobado. “El problema es todo ese tiempo que la ley queda derogada. Una vez que alguna de las cámaras, mejor dicho, ambas cámaras, deroguen el DNU, vuelve a poner en vigencia esa ley, ahí volvemos a la ‘antigua’ normalidad, la ley es vieja, es del año 70. Hay cosas para mejorar siempre. Pero uno tiene que ir presentando nuevas alternativas. No podes quitar la ley y esperar que explote todo y que el mercado se autorregule, porque afloran todo este tipo de viejas prácticas las cuales veníamos persiguiendo”, sostuvo.

«Hasta que se defina qué va a pasar con esto, la fiscalización está en stand by»

Mientras tanto, desde su lugar de trabajo debieron suspender las fiscalizaciones y controles a este tipo de prácticas que perjudican a los turistas. “Hasta que se defina qué va a pasar con esto, la dirección de fiscalización está en stand by”, manifestó. Aún así, Rodríguez Varela recomendó a los turistas o familias que planean sus vacaciones que consulten con espacios que funcionaban como agencias con trayectoria anteriormente, puesto que dispondrá de una factura que servirá de amparo ante posibles fraudes.

Otra indicación que brindó el integrante del Ministerio de Turismo a la ciudadanía consiste en asistir alojamientos con experiencia en el rubro, es decir, corroborar si el destino dispone de habilitaciones necesarias para funcionar.

“Los perfiles creados en redes sociales para estafa tienen al menos 7 u 8 cuentas que realizan comentarios favorables, aunque no son de hace 5 años sino que fueron hechos en un lapso de meses”, detalló el funcionario. Inclusive aclaró que desde el Ministerio trabajaban -antes de la desregulación de la normativa- en asegurar que se denuncien estos casos y se eliminen estos perfiles.

En tanto, sobre los prestadores de turismo como los que ofrecen el servicio de kayac o de mountain bike, destacó que siguen vigentes los tres hitos de inscripción anteriores al DNU debido a que no fueron alcanzados por las derogaciones concretadas en el sector turístico, las cuales afectaron principalmente a alojamientos y agencias.

Por último, aludió a las denuncias por estafa a agencias de viaje “truchas”, detallando que registraron 25 en 2023 con el botón, de las cuales fueron resueltas 23 y las otras dos continúan en proceso. Asimismo, otras 14 fueron recibidas aunque faltaban datos por lo que se les solicitó que completen la información y vuelvan a presentar.

