Vendedor ambulante en playa de Camboriú asegura que “este año, como hacía muchos no veía, está lleno de argentinos”

Jorge Busser, vendedor ambulante posadeño en Camboriú, ofrece todo lo necesario a los turistas para disfrutar de un día en la playa, desde alimentos hasta alquiler de equipamiento para protegerse del sol. Destacó que "si la temporada es buena o medianamente buena nos alcanza para vivir" y que este año llegaron argentinos provenientes de Buenos Aires, Córdoba y Misiones.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2024/01/01-25-RedCiudadana-Jorge-Costos-en-Brasil-Temporada-servicios-9.10.mp3

Jorge Busser- Red Ciudadana

Busser, oriundo de Posadas, Misiones, se convirtió en una figura conocida entre los turistas argentinos que visitan este popular destino. Con marcada disposición, Busser ofrece alquiler de equipamiento de playas y alimentos típicos de una jornada de verano en el país.

«Vivo aquí definitivamente hace un poco más de cinco años. La idea de venir siempre estaba y después de unas situaciones familiares tomamos la decisión de venir, ya tenía dónde quedarme y ya hacía dos años que tenía el negocio», relató sobre sus inicios en Camboriú.

Su servicio, esencial para los veraneantes, incluye puntos de venta a lo largo de la costa, donde se pueden adquirir desde churros y «milhos» hasta el alquiler de silletas, sombrillas y tiendas.

Respecto al movimiento de argentinos en el balneario brasileño desde que reside en el lugar, describió la situación como un antes y un después de la pandemia, observando que este año llegaron mayormente desde Buenos Aires, Córdoba y Misiones. «Al argentino le queda, depende de dónde, más cerca y siempre es más económico que las costas argentinas. Y también está la temperatura del agua. Depende de dónde va, las playas son más lindas. Después de la pandemia, demoró un poco otra vez que el flujo de argentinos aumentara y este año, como hacía muchos no lo veía, está lleno de argentinos», aseguró.

Tal vez te interese leer: Por la diferencia cambiaria, aseguran que crece la migración de jóvenes misioneros a Brasil en busca de oportunidades laborales

En relación a sus vínculos en la provincia de Misiones, mencionó que gracias a su familia y negocios, no siente nostalgia y esporádicamente cuando culmina su temporada de trabajo, visita la tierra colorada. «La decisión de mudarme fue definitiva y pensada en familia. No se trata de extrañar, sino de adaptarse y disfrutar de una nueva vida», afirmó.

Por otro lado, se refirió al costo de vida mediante una comparación entre Argentina y Brasil. «Yo tengo amigos de Mar del Plata, que vienen dos o tres veces al año, y vienen en excursiones aéreas o en bus, dicen que le sale mucho más barato. Ahora, no es barato Brasil, pero sí es más económico. No hay inflación, como en todos lados los precios en temporada suben un poquito para todos, para nosotros y para el turista, pero si vos no tenés grandes pretensiones, la pasás bien», manifestó.

De esta manera, detalló los precios de los productos que tiene a la venta en la playa y de otros que son los más pedidos por los turistas en Brasil. Informó que el alquiler de sombrillas por día cuesta entre 40 y 80 reales, las silletas 15 reales y las tiendas 150. Los choclos y churros oscilan entre 12 y 15 reales; las cervezas en lata rondan los 8 reales y la caipiriña cuesta 25.

Por último, consultado sobre su estilo de vida y su sustento en el vecino país, declaró que se dedica exclusivamente a la actividad en la playa. «Trabajamos seis, siete meses, que es lo que dura la temporada. Si la temporada es buena o medianamente buena nos alcanza para vivir. Por la situación estable que se mantiene en el país, a pesar de cambios de gobierno», sostuvo.

Vendedor ambulante en playa de Camboriú asegura que “este año, como hacía muchos no veía, está lleno de argentinos”