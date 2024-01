“Estamos cerca de poder dolarizar”, afirmó el presidente Milei

El presidente destacó en una entrevista a un medio de Colombia la proximidad de la dolarización, argumentando que la base monetaria se mantiene estable mientras el país acumula reservas en dólares. En cuanto a la Ley Ómnibus, afirmó que no está dispuesto a negociar nada más.

El presidente Javier Milei brindó una entrevista a un medio internacional, en la que reconoció que tuvo que realizar “algunas reformas” en su proyecto de Ley Ómnibus, pero aclaró: “No estoy dispuesto a negociar nada”. Además, volvió a instalar la posibilidad de la dolarización: “Estamos muy cerca de poder hacerlo”, afirmó.

“Prácticamente no expandimos la base monetaria dado lo que está se está contrayendo por sector público y, sin embargo, hemos comprado en poco más de un mes 5.000 millones de dólares. La base monetaria en Argentina es de 7.500 millones de dólares, es decir que estamos a muy poco de poder dolarizar”, se explayó el mandatario nacional.

“Si nosotros pudiéramos limpiar todos los pasivos remunerados, Argentina ya estaría en condiciones de dolarizar con muy poquita plata y de esa manera exterminaríamos la inflación. Lo de dolarizar tiene que ver con la moneda en la que se liquida. Yo siempre hablé de competencia de monedas y por ende pueden hacer transacciones en la moneda que quiera”, agregó.

En cuanto al proyecto de Ley Ómnibus, señaló: “No estoy dispuesto a negociar nada. Hay algunas mejoras. Aceptamos que hubiera mejoras, pero no negociamos. Puede ser que algunas reformas en lugar de ir ahora vayan más tarde, pero no negociamos. La libertad no se negocia”.

En ese sentido, se mostró esperanzado en que el proyecto de ley sea aprobado en el Congreso, pero denunció que “la política hace su juego miserable y mete la cola, el mercado pasa la factura y eso se manifiesta, por ejemplo, en la brecha cambiaria”.

Por otra parte, Milei fue interrogado sobre su pensamiento sobre el presidente colombiano Gustavo Petro, y respondió: “Es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia”.