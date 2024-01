Luces misteriosas en el cielo de Posadas y otras ciudades: astrónomo señaló que “la ciencia necesita tener más datos para poder decir qué es”

Luis Martorelli, astrónomo y director del laboratorio de óptica del Observatorio Astronómico de La Plata, reconocido por su experiencia en la materia, ofreció una perspectiva científica sobre estas misteriosas luces.

En las últimas semanas, Posadas y otros puntos de la provincia reportaron la presencia de luces extrañas en el cielo, lo cual ha generando especulaciones y teorías entre los residentes locales.

En este sentido, Martorelli destacó la importancia de considerar el contexto ambiental de Posadas, una ciudad iluminada y húmeda, donde los objetos pueden ser difíciles de observar en determinadas áreas. “Cuando aparece un objeto en el cielo y no estamos acostumbrados, nos llama la atención. Además, Posadas es una ciudad tremendamente iluminada, tremendamente húmeda entonces a veces los objetos se pierden cuando uno sale de la zona fuerte de iluminación y entra en la oscuridad de la noche empiezan a ver cosas que antes no veía”, dijo.

En esta misma línea, enfatizó la influencia de la ansiedad y emoción al filmar estos fenómenos, lo que puede distorsionar la percepción. “Mi cerebro, mi vista, mi celular, mi corazón está latiendo de tal manera que yo le estoy dando cosas al objeto que no es así primer punto, esto en ciencia lo estudiamos muchísimo”, señaló.

El astrónomo explicó que, desde el punto de vista científico, es crucial evaluar si los objetos están realizando las acciones descritas por los testigos. Martorelli destacó la propensión humana a atribuir características a los objetos celestes basándose en factores subjetivos como la ansiedad.

Al abordar los movimientos zigzagueantes reportados, sugirió que podrían deberse a fenómenos ópticos y condiciones atmosféricas. También advirtió sobre la dificultad de obtener evidencia concluyente sin datos adicionales y la necesidad de analizar de manera más detallada estos avistamientos. “Tengo que empezar a analizar si realmente ese objeto es algo que está muy cerca, muy lejos o estoy observando un punto brillante en el cielo de desintegración de un satélite que tiene varias consecuencias y lo veo en perfiles distintos”, agregó.

Según Martorelli, “el objeto volador no identificado, (OVNI) es una nomenclatura histórica que quedó grabada en la mente. Ahora podríamos darle otros nombres en función de si el objeto vuela, no vuela, está quieto, está más cerca del piso, no importa, pero es un ovni, porque no lo puedo explicar”.

Por otro lado, no descartó la posibilidad de fenómenos terrestres, como satélites, globos chinos o experimentos orbitales, como explicaciones plausibles. Sin embargo, subrayó la importancia de recopilar más datos antes de llegar a conclusiones definitivas. “La ciencia necesita tener más datos para poder decir qué es. Igualmente, no hay nada más hermoso que el fenómeno se vuelva a repetir porque entonces yo ya tengo que estar preparado con más equipo para poder verlo”, aseguró.

El astrónomo también advirtió sobre la evolución tecnológica y el temor asociado no tanto a los extraterrestres, sino a las acciones de los humanos. En este sentido, remarcó la necesidad de ser cautelosos con lo desconocido en nuestro propio planeta. “Lo que sí puedo asegurar es que estamos en un momento de evolución tecnológica y de miedo no por los extraterrestres sino por los terrestres, hay que tener más cuidado con los que vemos”, finalizó Martorelli.

