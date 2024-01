Paro general: confirman que mañana el servicio de transporte urbano en Posadas funcionará con normalidad hasta las 19 horas

Este miércoles 24 de enero se llevará a cabo el primer paro general de CGT, que afectará el funcionamiento de distintos servicios en todo el país. En cuánto al servicio de transporte urbano, Lucas Jardín, secretario de Movilidad Urbana de Posadas, aseguró que el mismo se encuentra garantizado hasta las 19 horas.

A nivel nacional la Unión Tranviaria de Automotores (UTA) confirmó que acatará la medida desde las 19 hasta las 00, y aunque desde la representación del gremio en Misiones no se pronunció al respecto, se estima que seguirán las medidas adoptadas por el gremio a nivel nacional. De este modo, en la provincia el servicio de transporte urbano funcionará desde las 00 hasta las 19 de este miércoles.

El primer paro general de la CGT cuenta con la adhesión de más de 80 sindicatos a lo largo de la Argentina, por lo que afectará el funcionamiento de los servicios en todo el país. En este sentido, en Misiones los bancos trabajarán hasta el mediodía, mientras que los comercios y organismos estatales como Anses, Migraciones y el Registro de las Personas trabajarán con normalidad.

Cabe señalar que el vocero presidencial Manuel Adorni anunció este jueves que el Gobierno descontará de sus haberes el día no trabajado a los empleados estatales nacionales que adhieran a la medida de fuerza. «El salario es una contraprestación y el que no trabaja, no cobra», señaló al respecto.