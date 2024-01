Este miércoles 24 de enero, la CGT, apoyada por numerosas organizaciones sociales, asociaciones y gremios de todo el país marchará en contra del DNU y la Ley Ómnibus del presidente Javier Milei. Entre los temas de preocupación más destacados, se nombró la reforma laboral y la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, afectados por medidas gubernamentales recientes.

Desde la Asociación Bancaria de Misiones, adhieren a la medida de fuerza, pues según declaró José Ruiz Moreno, secretario general, a partir de las 12 horas de mañana se concentrarán en la Plaza 9 de Julio de la ciudad de Posadas. La decisión fue tomada en conjunto en el plenario de delegados y será comunicada el día de hoy, señaló.

Entre las cuestiones que preocupan al sector, se destaca la privatización del Banco Nación. «Lo que estamos buscando es la discusión de cuáles son los motivos de la privatización. El Banco Nación es un banco que necesita estar mucho más tecnificado de lo que está, pero lógicamente es el único banco que está en el Estado que puede dar a sectores que necesitan. Y no es un banco que depende del Estado, al contrario, es rentable», manifestó.

En la misma línea, el dirigente se refirió a la necesidad de una reforma laboral, destacando que desde su gremio la piden hace varios años, incluso antes de que la proponga Milei. «Cómo no vamos a estar de acuerdo con reformar un convenio colectivo si hay cosas del año 75 que no existen más», reflexionó. De allí, que si bien están de acuerdo con que se debata dicha condición del trabajador bancario, no apoyan lo planteado por el oficialismo.

Por su parte, Jorge Armando Giménez, secretario de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Seccional Misiones, también se pronunció respecto a la decisión que tomarán el día del paro general.

«Somos una organización adherida a la CGT. La CGT de Misiones tiene su modalidad y sus características. Allá en Buenos Aires comienzan las 12. Acá convocaron una movilización a partir de las 9 a los efectos de leer un petitorio y una postura ante esta situación que consideramos bastante perjudicial para la clase de trabajadores en general», declaró.

De esta manera, aunque en Misiones se encuentran en temproada de feria los empleados del Estado provincial, acompañarán a partir de las 9 los dirigentes sindicales «con un grupo importante de compañeros trabajadores, mostrando nuestra decisión y acompañando al Movimiento Obrero Misionero», aseguró Giménez.

«Nosotros tenemos decisiones particulares y específicas y lo que más nos preocupa sonlos despidos, la estabilidad laboral. Dejarle sin trabajo a las familias realmente es doloroso, que cualquier ser humano que depende de un trabajo y se quede sin trabajo con cierres de empresas y organismos y despidos masivos, eso castiga directamente», sostuvo.

Giménez aludió a los inconvenientes que tuvieron algunos municipios de la provincia con el traspaso de gobierno, considerando que la disminución de la coparticipación decidida por Nación influyó en esta situación. No obstante, cada intendente trabaja por entrar de acuerdo con sus funcionarios y solucionar los desafíos que se presentaron.

Otro sector que también confirmó su adhesión a la movilización en desacuerdo con las medidas del Gobierno nacional es el del Centro de Empleados de Comercio de Posadas.

Agustín Gómez, secretario general, afirmó que como miembros de la CGT de la provincia, acompañarán este miércoles a sus pares. «A partir de que el gobierno arrancó las medidas que ha tomado, han afectado muchísimo el poder adquisitivo de los trabajadores, el poder adquisitivo de los jubilados. Esta Ley Ómibus quiere avasallar con los derechos de los trabajadores», argumentó.

Inclusive, destacó que preocupan las subas del combustible y las tarifas de transporte con una devaluación del más del 25%. «Esto, en un mes, el gobierno Alberto no generó esto que está generando el gobierno de Javier Milei», advirtió.