Creció la demanda para reparar celulares: las pantallas y la carga de batería lideran las consultas en los servicios técnicos

En un contexto donde los smartphones se convirtieron en una parte esencial de la vida cotidiana y ante el incremento en el valor de los mismos, los usuarios optan por la reparación de sus dispositivos en lugar de comprar nuevos. Así mismo, Andrés Alencar, técnico de celulares, aseguró que los problemas más comunes son la pantalla y la carga de la batería.

Los usuarios son conscientes del costo elevado de adquirir un nuevo dispositivo, es por esto que prefieren invertir en la reparación de su teléfono actual, una opción más amigable con el bolsillo. Según explicó Andrés, las pantallas fracturadas encabezan la lista de consultas, siendo una de las principales preocupaciones de los usuarios.

Ante esto, el profesional indicó que deben cuidar las pantallas con una buena “funda” y no prestar tanta atención al protector de pantalla. “El vidrio no sirve para nada, en lo que tenés que invertir es en una funda nueva. El vidrio hoy no te sirve para nadal, eso es de una tecnología antigua, no tiene ningún sentido poner el vidrio”, señaló el joven.

Otro aspecto que ganó relevancia en las consultas a los técnicos especializados es el problema de carga de batería. Con la dependencia cada vez mayor de los smartphones para el trabajo, el entretenimiento y la comunicación, los usuarios se muestran cada vez más preocupados por mantener la vida útil de la batería de sus dispositivos.

Crear contenido para redes

Por otro lado, Andrés tuvo la iniciativa de grabar videos para Instagram sobre el proceso de reparación de los dispositivos. A través de su cuenta “@neotecoficial”, muestra a los usuarios y clientes las modificaciones que realiza en los diferentes celulares que recibe.

“En este rubro hay que demostrar al cliente en lo que se trabaja con su teléfono, la única forma de mostrar es con un video, una foto, material multimedia que pueda entender”, explicó el emprendedor.

Así también, ante el crecimiento de la demanda y la necesidad de facilitar herramientas a los interesados en reparar sus dispositivos, iniciarán una nueva propuesta académica con el objetivo de formar al nuevo público. Esta nueva “escuela” se convertirá en la primera en la provincia y comenzaría a funcionar a partir de febrero.

