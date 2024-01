Desde abril, las jubilaciones aumentarán cada mes como la inflación: cuál será el impacto y quiénes ganarán y quiénes perderán

Las jubilaciones se actualizarán en el país, a partir de abril, mensualmente según el índice de inflación del INDEC, en función de los cambios introducidos en la ley ómnibus del gobierno nacional. Pero el primer trimestre del año aún se regirá por la fórmula anterior, generando preocupaciones sobre la pérdida de poder adquisitivo ante la aceleración inflacionaria.

El Gobierno nacional realizó cambios en la ley ómnibus, dentro de los que incluyó la modificación de la fórmula de movilidad de las jubilaciones para abril. De esta manera, en el primer trimestre del año los jubilados cobrarán en base al aumento del haber dispuesto por la fórmula que regía en la administración de Alberto Fernández, mientras que desde abril comenzarán a tener actualizaciones por el mismo porcentaje que la inflación que difunde cada mes el INDEC.

La iniciativa propone mantener “el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual. A partir de abril, comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC”. Así, se les garantiza a los jubilados “que mantengan su poder adquisitivo”, de acuerdo al texto modificado.

Sin embargo, el documento no aclara si en este trimestre habrá algún bono -como hasta el momento- para que el jubilado obtenga, previo a la actualización de marzo, una recomposición del haber, aunque el vocero presidencial, Manuel Adorni, al ser consultado por la posibilidad de otorgar una cifra adicional a los jubilados, adelantó: «Ya habíamos hablado de uno para enero y febrero». El bono adicional se destinaría principalmente a las personas de ingresos más bajos, es decir, aquellas que perciben la jubilación mínima.

En el escenario actual de aceleración inflacionaria, la fórmula actual implica una licuación de los ingresos de los jubilados en el primer trimestre del año, dado que pondera en partes iguales a la variación salarial (optando por la mayor variación entre dos índices, el RIPTE -del Ministerio de Trabajo- y el Índice de Salarios- Indec-) y al incremento de la recaudación tributaria de la ANSES.

En ese período, se estima que la inflación se ubicaría en un 25% en enero, 18% en febrero y 15% en marzo, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó el Banco Central (BCRA). De esta manera, los haberes previsionales sufrirían otra pérdida adicional.

“Las jubilaciones no van a ganarle nunca a la inflación. Para abril van a haber perdido 25 puntos, como con Mauricio Macri”, resaltó el director Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher.

Por su parte, el abogado previsional Christian D’Alessandro señaló que “en el primer trimestre los jubilados van a cobrar sobre una fórmula que va a estar por debajo de la inflación”, y que con el haber licuado, recién en abril van a empezar a empardar la inflación, a mes vencido, “pero mientras tanto, todo lo perdido no lo recuperan», aseguró.

A su vez, D’Alessandro criticó que el Gobierno diga que «no hay plata» y que proponga quitar la fórmula de movilidad vigente para pasar a una indexada por inflación, cuando la inercia de los precios aún será muy alta. «Si bien es justo que se aumente en torno a la inflación, no hay sistema previsional que aguante», apuntó el abogado.

«El cambio en la fórmula de movilidad, es un cambio que les conviene a los jubilados cuando hay gobiernos neoliberales», apuntó por su parte el abogado previsional Facundo Fernández Pastor, ya que la fórmula anterior tenía en cuenta el aumento de salarios y la recaudación tributaria, y «funcionó a la perfección entre 2009 y 2015, mientras existían actualizaciones de sueldo por encima de la inflación».

A ello, se le agrega que, de acuerdo con este proyecto de ley, se busca liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES y transferirlo al Tesoro. De esta manera, salvo que sea el mismo Tesoro el que ayude a fondear la diferencia entre la recaudación previsional y la inversión en las jubilaciones, el sistema no sería sustentable, pero Fernández Pastor señaló que “se trata de una decisión política, ya que el Tesoro o las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no son sustentables porque no generan ingresos”.

Fuente: Ámbito