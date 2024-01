San Pedro | Denunció que su concubino le pegó y prendió fuego su casa 

Antonella denunció que en el día de ayer cerca de la una de la madrugada tuvo una discusión con su concubino y en un momento dado él la comenzó a agredir físicamente propinándole patadas, golpes de puño y también lanzándole algunos objeto y amenazandola con un cuchillo.

Antonella decidió ir a la casa de unos allegados junto a sus 2 hijos, ya que el hombre luego del brutal ataque se dió a la fuga del lugar que esta ubicado en Colonia Paraíso Paraje Yatey de San Pedro.

Según la declaración de un testimonio cercano, la víctima al volver a su casa a buscar sus cosas, se encontró con su vivienda en cenizas. «Después que el le pegó, ella fue a la Policía y les contó lo que pasó, pero ellos no querían que vuelva a la casa a buscar sus cosas porque era peligroso, porque él le amenazaba de matarle, pero después cuando le dijeron que sí podía, llegó y estaba todo quemado, quedó solo humo de la casa. Así que todo hace pensa que fue el que puso fuego», comentó.

La denuncia de la víctima:

«En circunstancia que me encontraba con el ahora ex pareja Emilio B., él empezó a darme golpes de puño en diferentes partes de mi cuerpo, posteriormente me agrede con una olla, en la cabeza, luego tomó un cuchillo y me decía ´te voy a matar´ a lo cual yo respondí MATAME… Debido a este suceso tengo dolores en diferente parte de mi cuerpo por ello quiero dejar asentado que esta no es la primera vez que ocurre algo así o sea varias veces me había agredido siempre me amenazaba que me iba a matar si quedaba preso por mi culpa».

Antonella y sus hijos en estos momento esta en la casa de unos allegados pero no cuenta con ningún tipo de custodia policial, a pesar de que el sindicado autor de los hechos hasta el momento no pudo ser detenido.

No obstante, Antonella solicita ayuda para poder volver junto a sus hijos su casa, para ello tiene que reconstruir todo desde cero y apela a la solidaridad de todos a quellos que puedan donarles (chapas, clavos, madera, muebles, ropas zapatillas mercadería etc. También pone a disposición para quienes puedan aportar dinero en efectivo el teléfono 3751 36-2107 y el CVU: OOO0003100002881297436.