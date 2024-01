Los dirigidos por Javier Mascherano empataron con el agónico gol de Luciano Gondou. El Diablito Echeverri entró en el complemento y le cambió la cara al equipo que inició su camino en la competición que entrega dos boletos a los Juegos Olímpicos.

La selección argentina Sub 23 igualó 1-1 ante su par de Paraguay en el Polideportivo Misael Delgado por la primera fecha del Grupo B en el Preolímpico de Venezuela, que entrega dos plazas a los Juegos Olímpicos de París 2024. El empate final llegó con el agónico tanto de Luciano Gondou tras una buena jugada en la que participó Claudio Echeverri. El combinado guaraní abrió el marcador con el gol de penal de Diego Gomez.

En un campo de juego en pésimo estado con arena y tierra, la Argentina arrancó mejor con sus ataques por las bandas. Valentín Barco fue la punta de lanza por el sector izquierdo y por el otro extremo fue por la combinación de sus ex compañeros en Boca Juniors, Ezequiel Fernández y Cristian Medina. En tanto que Pablo Solari fue el más incisivo en el área rival y a los 8 minutos tuvo una clara, pero el delantero de River Plate estuvo adelantado. El punta Millonario sufrió un duro golpe en el tobillo derecho, pero pudo seguir en la cancha.

Paraguay no le encontró la vuelta en el inicio y otra vez los dirigidos por Javier Mascherano tuvieron otras posibilidades, con un remate de Santiago Castro que pasó cerca del palo y luego con un tiro del Colo Barco que contuvo el arquero Ángel González.

Luego Argentina tuvo algunas pérdidas en el medio campo y esto lo aprovechó Paraguay para acercarse. Aunque recién orillando los 30 minutos el combinado guaraní tuvo su primera jugada clara con un remate de Diego Gómez que capturó el guardameta Leandro Brey, que se mostró muy seguro en cada intervención.

Las imprecisiones siguieron en el equipo de Mascherano, su rival fue más claro en el ataque y volvió a avisar con un cabezazo de Leonardo Rivas que pasó cerca. Fue otra alerta para la Albiceleste.

En el complemento el trámite fue intenso con llegadas para los dos. Pero la Argentina otra vez arrancó mejor y el Colo Barco tuvo la llave para romper el cero con un zurdazo que pasó cerca. Sin embargo, Paraguay respondió con Marcelo Pérez y otra vez Brey le ahogó el grito a la Albirroja. Acto seguido, su colega González respondió ante un cabezazo de Nicolás Valentini.

Aunque a los 65 minutos el propio Valentini llegó a destiempo a un cruce y le cometió falta dentro del área a Rivas. El juez brasileño Flavio Rodrigues de Souza sancionó penal y el tiro lo capitalizó Diego Gómez que puso en ventaja a los guaraníes.

Seis minutos más tarde Mascherano movió el banco y mandó a la cancha a Claudio Echeverri (por Pablo Solari) y Federico Redondo (en lugar de Juan Sforza). El Diablito ayudó a mejorar al equipo argentino, pero también creció Barco por la izquierda y sus proyecciones generaron faltas rivales.

En el final otro de los ingresados fue clave ya que Luciano Gondou (sustituyó a Ezequiel Fernández) a los 87 minutos llegó a tocar la pelota abajo del arco en una jugada en la que participó el Dialito Echeverri. La igualdad final estuvo bien ya que el conjunto argentino no mereció perder.

“Fue un gran primer tiempo, tuvimos muchas situaciones de goles, no pudimos convertir, pero nos llevamos un punto que es importante antes que perder. Nos vamos con un gusto amargo, pero contentos porque rescatamos un punto. Mascherano me dijo que pida la pelota, gambetee lo que hago siempre, era difícil porque ellos estaban cerrados atrás. Por suerte pudimos hacer el empate antes que termine el partido”, dijo luego del partido Echeverri, que no falló un pase en los 24 minutos que estuvo en el campo de juego: 5/5.

Tras este empate inicial la selección argentina chocará el miércoles 24 ante Perú. Luego el martes 30 jugará frente a Chile y cerrará la zona el viernes 2 de febrero contra Uruguay. Todos estos cruces tendrán lugar en el reducto localizado en la ciudad de Valencia a partir de las 20 (hora argentina). En distinto sentido, el Grupo A (compuesto por Venezuela, Brasil, Ecuador, Colombia y Bolivia) se llevará en su totalidad, salvo por un partido, en Caracas.

Los dos primeros de cada zona avanzarán a la ronda final a disputarse en formato todos contra todos a una sola vuelta en el Estadio Metropolitano de Barquisimeto. El campeón y el subcampeón obtendrán los únicos boletos en juego a la cita olímpica, que se llevará a cabo del 26 de julio al 11 de agosto próximo.

Formaciones:

Argentina: Leandro Brey; Joaquín García, Marco Di Cesare, Nicolás Valentini, Valentín Barco; Ezequiel Fernández, Juan Sforza, Cristian Medina; Thiago Almada, Pablo Solari y Santiago Castro. DT: Javier Mascherano.

Paraguay: Ángel González; Alan Núñez, Gilberto Flores, Ronaldo Dejesús, Daniel Rivas; Fabrizio Peralta, Juan José Cardozo, Wilder Viera, Iván Leguizamón; Diego Gómez y Marcelo Pérez. DT: Carlos Jara Saguier.

TV: DSports y TyC Sports.

LISTA DE CONVOCADOS DE ARGENTINA

Arqueros: Leandro Brey (Boca Juniors), Rocco Ríos Novo (Phoenix Rising), Fabricio Iacovich (Estudiantes);

Defensores: Nicolás Valentini (Boca Juniors), Joaquín García (Vélez), Marco Di Cesare (Argentinos Juniors), Aarón Quirós (Banfield), Gonzalo Luján (San Lorenzo) y Lucas Esquivel (Athletico Paranaense);

Mediocampistas: Valentín Barco (Boca Juniors), Federico Redondo (Argentinos Juniors), Juan Sforza (Newell’s), Juan Nardoni (Racing), Ezequiel Fernández (Boca Juniors), Cristian Medina (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlanta United), Baltasar Rodríguez (Racing);

Delanteros: Pablo Solari (River Plate), Claudio Echeverri (River Plate), Santiago Castro (Vélez), Francisco González (Newell’s) y Luciano Gondou (Argentinos Juniors).

