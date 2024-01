El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica tras un caso de sarampión en Salta

Se produce luego de conocerse que un bebé de 19 meses, que no había sido vacunado, contrajo la enfermedad, con el objetivo de “instar a los equipos de salud a fortalecer la vigilancia”.

El Ministerio de Salud de la provincia de Salta comunicó que un bebé de 19 meses dio positivo de sarampión y advirtió que el niño no estaba vacunado.

Asimismo, indicó que “el caso no cuenta con antecedentes de viaje y en la investigación inicial no surge contacto con casos sospechosos antes del inicio de los síntomas”. De acuerdo con el documento emitido, “el 16 de enero, un efector privado de la provincia notificó al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud el caso”.

Tras ello, la cartera sanitaria nacional emitió el siguiente comunicado titulado “Alerta Epidemiológica»:

En la misma línea, el documento oficial precisó: “El 16 de enero del corriente año, un efector privado de la provincia de Salta notificó al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud un caso de enfermedad febril exantemática, sospechoso de sarampión, iniciándose la investigación epidemiológica y acciones de control. Se trata de un niño de 19 meses de edad que presentó fiebre, exantema, tos y conjuntivitis el día 2 de enero. Tres días después consultó y se internó por neumonía en una clínica privada presentando aislamiento de neumococo en muestra respiratoria”.

Y agregó que “el día 9 de enero se tomó una muestra de suero y el 16 de enero se informó IgM positiva para sarampión en un laboratorio privado. Esta muestra de suero junto con las muestras para detección viral fueron derivadas al Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán confirmando la infección por serología y detección de virus sarampión por RT-PCR en orina y aspirado nasofaríngeo el día 19 de enero. Se encuentran en desarrollo estudios para genotipificar el virus”.

Desde Salud destacaron que el menor no estaba vacunado: “El caso no cuenta con antecedente de vacunación con triple viral, no viajó fuera de la provincia y en la investigación inicial no surge contacto con casos sospechosos antes de la aparición de los síntomas. El paciente presenta evolución clínica favorable. Los equipos de respuesta rápida (ERRA), local y provincial, se encuentran realizando la investigación epidemiológica y las acciones de control de foco correspondientes”.

Ante esto, la cartera nacional brindó una serie de medidas de prevención de la enfermedad, al indicar que “todas las personas desde el año de vida deben tener esquema de vacunación completo contra el sarampión y la rubéola según Calendario Nacional de Vacunación».

– De 12 meses a 4 años: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna triple viral.

– Mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas deben acreditar al menos DOS DOSIS de vacuna con componente contra sarampión y rubéola aplicada después del año de vida (doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para sarampión y rubéola.

– Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse.

El Ministerio de Salud también brindó recomendaciones para los equipos de salud y vigilancia epidemiológica del país: “Los casos de EFE constituyen un evento de notificación obligatoria en el marco de la ley 15.465 y la resolución 2827/2022 del Ministerio de Salud de la Nación que actualiza las normas y procedimientos de vigilancia y control de eventos de notificación obligatoria”.

Sobre la definición y clasificación de caso, indicó que Definición de Caso de Enfermedad Febril Exantemática (EFE) (sospechoso de sarampión/rubéola): es la persona de cualquier edad con fiebre (temperatura axilar > 38ºC) y exantema. O bien que un trabajador de la salud sospeche sarampión o rubéola, independientemente del antecedente vacunal.

Respecto a la notificación: todo caso sospechoso de EFE deberá notificarse de forma inmediata al Sistema Nacional de vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) al grupo de eventos Enfermedad Febril Exantemática, con datos completos tanto de identificación, clínicos y por laboratorio.

Situación del sarampión en Argentina

Argentina interrumpió la circulación endémica del sarampión en el año 2000. Desde entonces se registraron brotes de menos de un año de duración, sin pérdida del estado de eliminación. El mayor brote se registró entre las semanas epidemiológicas (SE) 35 del año 2019 y la SE 12 del año 2020, con un total de 179 casos, que se circunscribieron a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y 19 municipios de la Provincia de Buenos Aires (PBA).

En el año 2021 no se registraron casos confirmados. En 2022, se registraron dos casos de sarampión: uno en CABA y otro en Vicente López (PBA): el primero en SE 13 correspondió a un caso importado y el segundo, en SE 28, un caso de origen desconocido. Ambos sin relación entre ellos y sin casos secundarios.

Situación epidemiológica mundial

Tras años de descensos en la cobertura de vacunación contra el sarampión, los casos de sarampión aumentaron un 18% en 2022 y las muertes un 43% a nivel mundial en comparación con 2021. El número estimado de casos de sarampión fue de 9 millones y las muertes de 136.000, en su mayoría niños.

En 2022, 37 países experimentaron brotes de sarampión importantes, en comparación con 22 países en 2021. De los países que experimentaron brotes, 28 estaban en la Región de África de la OMS, seis en el Mediterráneo Oriental, dos en el Sudeste Asiático y uno en la Región Europea.

En el año 2023 se observó un aumento de casos a nivel mundial, respecto al año anterior. En la Región Europea se registraron más de 30.000 casos de sarampión, notificados por 40 de los 53 países miembros, entre enero y octubre, comparado con los 941 casos del año 2022, lo que representa un aumento de más de 30 veces. En el mismo período se registraron más de 21.000 internaciones por sarampión y 5 fallecidos.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

● De 12 meses a 4 años: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna triple viral

