Posadas | Realizaron una nueva marcha pidiendo justicia por Dana Sánchez: “Tengo que ser fuerte, no me queda otra, no puedo tirar la toalla”, dijo su pareja

En el marco de la marcha en pedido de justicia por la trágica muerte de Dana Sánchez, su pareja expresó con profundo dolor y preocupaciones ante la situación que atraviesa la familia. Así también, su hermano aseguró que lucharán sin cansancio hasta que se haga justicia.

El encuentro realizado este jueves a las 18, inició con una novena en la propiedad en la que vivía la joven en la chacra 107. Posteriormente, familiares, amigos y vecinos de Dana partieron hacia la avenida Alem y Aguado, lugar donde se registró el trágico hecho. “Pedimos que venga gente a esta marcha para hacer justicia por esta persona que está libre y con su familia (…) y nosotros no, nosotros estamos llorando, estamos sufriendo”, declaró Mauricio Báez, pareja de la víctima.

Así también, el joven explicó que experimentó la ausencia de Dana de manera contundente, destacando la difícil situación que atraviesa junto a su hija. “Espero a mi pareja todos los días, duermo solo, estoy con mi hija, que está esperando por su mamá, si bien por ahí lo asimila no se da cuenta de la falta que le va a hacer. No ahora, en estos días, sino en el futuro”, añadió Mauricio.

A pesar de la tragedia, Enrique subrayó la necesidad de mantener la fortaleza, especialmente por el bienestar de su hija. “Hay que ser fuerte, tengo que ser fuerte, no me queda otra, no puedo tirar la toalla, no la voy a tirar. Tengo a mi hija que es lo que me levanta y me dice que va a estar todo bien, se ríe, está feliz y hay que seguir adelante”, explicó Báez, con lágrimas en los ojos.

Un pedido de justicia que no descansará

Por otro lado, Enrique Sánchez, hermano de la víctima, señaló que pedirán justicia por el asesinato de su hermana. Cabe destacar que Salvador B., de 65 años, quien protagonizó el accidente, sigue libre, supeditado a la causa, luego que el test de alcoholemia arrojó resultado negativo.

“No tenemos miedo, no sabemos a dónde está, está libre. Estamos haciendo una justicia así, pidiendo que el juez, que Dios haga justicia en el nombre de Dana”, lamentó el familiar de la víctima.

La familia denunció la falta de responsabilidad del implicado, quien hasta el momento no ha mostrado signos de arrepentimiento ni se ha comunicado con ellos. “Él no se trató de comunicar, ni tampoco pedir disculpas, ni siquiera aceptar este dolor, de haber sacado una hija, una madre, una compañera, una hermana, este señor no sabemos nada”, expresó con indignación Sánchez.

La familia también informó que Salvador, eliminó sus perfiles en redes sociales y ocultó la ubicación de sus bienes, incluyendo su motel “Venus”. Asimismo, destacó que el individuo es conocido como coleccionista de autos y motos, y aunque se retuvo su vehículo involucrado en el incidente, no le retiraron la licencia de conducir.