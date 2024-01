Boca busca reforzar su delantera con Luka Romero: “Sé que ya hay conversaciones”, aseguró un familiar del jugador

El Xeneize pretende al futbolista de 19 años que juega en el Milan. José Ramón Romero, abuelo del jugador, confirmó que el equipo de La Ribera estuvo en contacto con el club italiano para que sea refuerzo.

Boca cerró las contrataciones de Cristian Lema y de Kevin Zenón, pero aún no se retiró del mercado de pases. Es por eso que el Xeneize puso los ojos en Luka Romero, el extremo derecho de 19 años que juega en el Milan. Y, según confirmó su abuelo, José Ramón Romero, el jugador nacido en México tiene posibilidades de ser refuerzo del equipo de la Ribera. En ese sentido, el futbolista tuvo una reacción en sus redes sociales.

Romero, quien ya jugó el Sudamericano Sub 15 y el Mundial Sub 20 con la Selección argentina, continúa con los entrenamientos en el frío invierno de Italia. Y desde allí el joven argentino publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram, la primera tras los rumores de Boca.

La foto que eligió fue una entrenándose en el Milan, con un gorrito de lana, guantes y, por supuesto, la indumentaria del conjunto tano. Para acompañarla seleccionó un emoji de dos manitos hacia arriba y otro de una pelota, mostrando que está enfocado en su preparación.

Qué dijo el abuelo de Luka Romero sobre el interés de Boca

“Sé que ya hay conversaciones entre Boca y el Milan”, afirmó en una entrevista con Radio La Red José Ramón Romero. Además, dio un dato clave que podría acelerar las negociaciones e inclinar la balanza en favor del Xeneize: “Boca le gusta a Luka”.

Cuál es la situación contractual de Luka Romero en Milan

José Ramón habló sobre la situación contractual de su nieto y explicó: “Tiene una cláusula de que si quiere jugar en otro lado porque no ve la posibilidad de jugar en el primer equipo, puede salir a préstamo. Él quiere tener ruedo”.

Por su parte el abuelo destacó el juego de su niero y lo comparó con los dos astros más grandes de la Argentina. “A mí me gusta que juegue de mediapunta, suelto arriba. Él no es de banda, es por adentro, es como el viejo enganche, pero no con pausa, sino con aceleración. Tiene cosas un poco de Messi, un poco de Maradona”.

Fuente: TN