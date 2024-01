Acuerdo Mercosur-Unión Europea: Argentina desiste de los reclamos y se dispone a aceptar las condiciones de 2019

Este viernes hay reunión de equipos negociadores para darle forma a le letra que se podría sellar el mes que viene en Ginebra. El Gobierno flexibiliza su posición pese a los mayores requerimientos de la Unión Europea.

El Gobierno busca acelerar la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Este viernes hay una reunión de coordinación y a fin de mes un encuentro del bloque sudamericano que podría ser clave. Según contaron fuentes al tanto de las negociaciones, Argentina estaría dispuesta a desistir de sus reclamos de compensar las nuevas condiciones de acceso a los mercados que impuso Bruselas a través del Pacto Verde y sellar el convenio en los mismos términos que se habían pactado durante el 2019.

Un ex funcionario de Macri está al frente de la negociación y apuntan a una cumbre que se realizará en Ginebra durante febrero para la firma simbólica.

El presidente Javier Milei pretende imprimirle un sello ultra aperturista a su gestión. Desde el comienzo del mandato, la Secretaría de Comercio avanzó en el desmantelamiento de una serie de barreras a las importaciones que regían desde hace años. Al mismo tiempo, desde la cartera que conduce Diana Mondino buscan acelerar acuerdos con otros bloques económicos para liberar la entrada y la salida de productos sin, o con muy bajos aranceles.

En ese aspecto, la prioridad por estas horas es la negociación del pacto Unión Europea- Mercosur. Según se pudo saber de fuentes que participan de la discusión, la Cancillería bajó una orden clara que viene del Ejecutivo: quitar todos los reclamos que Argentina venía haciendo bajo la gestión anterior para equilibrar el acuerdo y aceptar los términos del año 2019.

No casualmente, el funcionario a cargo de la negociación, es el mismo que en aquel entonces ocupaba la embajada en la UE: el ahora secretario de Relaciones Económicas Internacionales Marcelo Cima. ¿Qué objetivo se plantea el Gobierno? Cerrar el texto antes de fin de mes en una cumbre que se realizará en Asunción. Luego, en el calendario, apuntan a febrero como otra fecha clave porque hay una cita de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra donde podría llevarse adelante lo que los diplomáticos llaman “la firma simbólica”.

De qué se trata el Pacto Verde Europeo y cuáles son los reclamos de los que desistirá Argentina

A raíz del nuevo Pacto Verde Europeo, que pone duras barreras ambientales al ingreso de productos locales y que modifica lo acordado en 2019, la administración de Alberto Fernández venía solicitando una serie de puntos para rebalancear las condiciones. Entre ellos, la llegada de financiamiento para la transición, la inclusión de un capítulo especial para el desarrollo de la electromovilidad en el país y mayor apertura para que se puedan otorgar certificaciones a nivel local.

Pese a las promesas recurrentes del bloque europeo, Bruselas hasta ahora no atendió ninguno de esos reclamos. Por eso, a finales del año pasado, cuando tanto el Alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, como la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tenían todo listo para venir a Sudamérica para firmar el acuerdo, tuvieron que dar marcha atrás porque el ex canciller Santiago Cafiero dijo que en esas condiciones Argentina no iba a firmar.

Fuente: Ámbito