Corrientes: utilizaban una falsa billetera virtual para estafar y terminaron detenidos

Tres menores fueron demorados en Monte Caseros, acusados de cometer estafas a comerciantes locales con el uso de una billetera virtual apócrifa. La denuncia la radicó un hombre identificado como Alejandro Rojas quien relató al portal AVC Producciones que “los chicos compraron mercaderia, me salió todo y mostraron incluso la transferencia, pero el dinero no se acreditaba”.

Relató que por la tarde habían llegado a su local comercial donde realizaron un par de compras. “En ese momento no pude comprobar porque la cuenta está en el teléfono de mi mujer y ella no estaba. Luego cuando vino, comprobamos que no hubo acreditación”.

Finalmente los sospechosos regresaron ya de noche a buscar tres gaseosas. “Le pedí a mi mujer que los entretenga y ahi salí por una puerta de atrás y llamé a la Policía que vino y los demoraron”, explicó.

En cuanto a la modalidad dijo que pedían hacer los pagos con QR a través de una presunta cuenta de Mercado Pago y que a simple vista nada hacía suponer de la estafa. Los demorados tienen entre 14 y 15 años, según indicaron y en poder de uno de ellos habrían hallado incluso un arma blanca.

Dos de ellos serían hermanos y el restante un amigo. Tras la denuncia fueron demorados y luego puestos en libertad por su condición de menores de edad.

