Jóvenes misioneros denunciaron que policías correntinos le pidieron dinero para no llevarlos presos por una supuesta causa falsa

En la madrugada del pasado viernes, un grupo de jóvenes residentes de Campo Grande, denunció haber sido víctimas de una extorsión por parte de autoridades policiales de Ituzaingó, Corrientes. Según sus relatos, fueron abordados y se les exigió un pago de casi 300 mil pesos para evitar una supuesta multa.

Jaime Andruszczuk, padre de uno de los afectados y residente en Campo Grande, expresó su indignación por el presunto mal accionar policial. “Hubo un mal accionar policial, por la forma en que los detuvieron, los trataron y sufrieron todas estas cosas”.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2024/01/SILVIO-CONTRERA-ABOGADO.mp3

Silvio Contreras, abogado.

Según su relato, la Policía de Ituzaingó les devolvió la camioneta el lunes, admitiendo un error y sin motivo aparente los tuvieron detenidos el viernes por la noche, haciéndoles girar la suma de 281 mil pesos. Además, denunció maltratos y confiscación de sus pertenencias, incluyendo los teléfonos celulares, impidiéndoles la comunicación con sus familiares.

Mateo Andruszczuk, uno de los jóvenes afectados, describió la situación en la que fueron detenidos, “Estábamos dando vueltas con la camioneta y de la nada nos paran tres o cuatro motos y nos dicen que nosotros éramos los que estábamos corriendo picadas”.

Contó que fueron llevados a la comisaría, donde al conductor lo separaron del grupo, falsificaron los resultados de las pruebas de alcoholemia y se les acusó de una infracción que, según ellos, no cometieron.

Por último, Rocío Schünke, otra de las jóvenes perjudicadas, relató a Alem News el maltrato recibido. “A las chicas nos estaban inculpando de algo que no habíamos hecho, nos hicieron ir a la comisaría mientras corroboraban que no éramos nosotras. Del conductor no sabíamos nada, nos pidieron nuestros datos sin decirnos para qué. Nos destrataron”.

También indicó que les retuvieron los celulares y que, en un intento de presión, les dijeron que si no pagaban 281 mil pesos, al conductor lo dejarían detenido por 10 días.

La joven señaló que la suma fue pagada por un joven que no estaba presente en el momento del incidente. “La plata la pagó un chico que ni siquiera estaba con nosotros en la camioneta. Le llenaron la cabeza, lo asustaron y por eso accedió. El policía le dio un QR a través de su celular y ahí se hizo el pago”, afirmó Rocío.