Disputa en Avellaneda: Racing e Independiente buscan a Germán Conti

El central de Colón, recientemente descendido a la Primera Nacional, despertó el interés de ambos equipos, que ya se comunicaron directamente con Lokomoviv de Rusia, dueño del pase.

Tanto Racing como Independiente buscan reforzar su zaga central con vistas a la próxima temporada. Y, curiosamente, posaron sus ojos en el mismo defensor: Germán Conti, quien acaba de descender con Colón a la Primera Nacional.

En las últimas horas, ambos equipos de Avellaneda se comunicaron con Lokomovic de Rusia, dueño de su pase, para conocer la situación del zaguero de 29 años. La respuesta fue similar ante cada llamado: su contrato en Santa Fe finaliza en diciembre de este 2024, pero como el Sabalero mantiene una deuda por el préstamo, la rescisión no sería un problema.

Tal vez te interese leer: Rafael Santos Borré eligió el Inter de Porto Alegre y River sigue en la búsqueda de un delantero

La intención de los moscovitas es venderlo. Así las cosas, el club que haga el mayor esfuerzo económico destrabará la situación. Además de la Academia y el Rojo, que también tiene en carpeta en ese sector a Alan Franco y Leonardo Morales por pedido de Carlos Tevez, hay otros dos conjuntos de Brasil interesados. Uno de ellos es Atlético Goianiense.

Si bien todavía no está confirmado su futuro, lo único cierto es que Conti no seguirá en Colón. Los rusos no quieren que juegue en el Ascenso y baje su valor de mercado. Además, la dirigencia rojinegra adeuda una importante suma de dinero y necesita sacarse de encima un contrato alto.

Rumbo al Pre-Olímpico: la Sub-23 jugó un amistoso contra Argentinos, mientras aguarda por Echeverri https://t.co/ewhMTRu51W — misionesonline.net (@misionesonline) January 10, 2024

Fuente: TyC Sports